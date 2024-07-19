Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ev kiraları yüksek seviyede
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ev kiraları 5 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Nüfusu 50 bini bulan ilçede kiralık ev bulmak nerdeyse imkansız hale geldi. Kiralardan en çok etkilenen kesimin başında ise memurlar geliyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ev kiraları 5 ila 15 bin lira arasında değişiyor.
Nüfusu 50 bini bulan ilçede kiralık ev bulmak nerdeyse imkansız hale geldi. İlçe merkezindeki 3+ 1 daireli konutun aylık kirası 7 ila 15 bin TL arasında olurken, kenar mahallelerde normal bir dairenin kirası ise 5 bin TL'yi buluyor.
Kiralardan en çok etkilenen kesimin başında ise memurlar geliyor. Ev kiralarının yüksek rakamları sebebiyle mağdur olan memur ve düşük maaşlı kamu görevlileri, ev kiralarının 5 ila 15 bin lira arasında olduğunu ve bütçeleri zorladığını ifade etti. - DİYARBAKIR