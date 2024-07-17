Antalya'da otel müşterileri için yapılan plaj ve asansör için yıkım kararı çıktı

ANTALYA'nın doğal güzelliği falezler üzerindeki bir otelin müşterileri için oluşturduğu plaj ve plaja iniş için inşa ettiği asansör için yıkım kararı çıktı. Otel yönetimi yıkım için gelen belediye ekiplerini engellemek için lüks araçlarla barikat kurdu. İşletme sahipleri, 6 saatlik engelleme çabaları sonunda mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alınca yıkım ertelendi.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'nde falezler üzerindeki bir otel, falezlerin tabanında otele ait plaj oluşturdu. Plajla otelin bağlantısını sağlamak isteyen otel yönetimi, falezlerden plaja kadar inen iki kabinli asansör inşa etti. Muratpaşa Belediyesi asansörün ve plajın kaçak olduğunu belirterek, yıkım için süre verdi. Bugün sabah saatlerinde sürenin dolması üzerine iş makineleriyle yıkım için adrese giden belediye ekipleri, asansörün bulunduğu yere giden yolun üzerinde iki lüks otomobilin çapraz şekilde park edildiğini gördü. İş makineleri geçemeyince işletme yetkilisi Doğukan Özer ile görüşen belediye yetkilileri, araçların otel müşterilerine ait olduğunu ve müşterilere ulaşılmaya çalışıldığı cevabını aldı.

VİNÇ GEÇEMESİN DİYE PARKI SULAMIŞLAR

Bir süre bekleyen belediye çalışanları, çekici çağırarak araçları götürmek istedi. Bu sırada Doğukan Özer, araçların çekileceğini anlayınca anahtarıyla gelip otomobili çekti, diğer aracın sahibinin beklendiğini söyledi. Polis ekiplerinin çekici görevlisine aracın çekilmesi için talimat verdiğini gören Özer, bu kez koşarak gelip cipe bindi. Lüks ciple park içerisinde bir süre dolaşan Özer, daha sonra aracı asansöre müdahale edilemeyecek şekilde park edip alandan uzaklaştı. Bu sırada bir otel görevlisi de parktaki çim alanı uzun süre suladı. Sulama işleminin 25 ton kaldırma gücüne sahip vincin geçiş güzergahı üzerinde olduğunu fark eden polis ekipleri, görevlinin bilinçli olarak sulama eylemini yaptığını belirterek engel oldu.

Çekiciyle cipin de alandan çekilmesi üzerine Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yıkımı gerçekleştirecek iş makinelerinin çamura saplanmaması için 2 kamyon mıcır döktü. Mıcır kepçeyle düzeltilerek, vincin asansörlerin olduğu yere kadar ilerlemesi sağlandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDILAR

6 saatlik engelleme sonunda işletme sahipleri, mahkemeden yıkım kararının durdurulması yönünde karar aldıklarını belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede işletme sahiplerinin, hem plaj hem asansör için yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirlendi. Belediye ekipleri, bunun üzerine bölgeden ayrıldı.