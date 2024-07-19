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Mersin'de TOKİ Konutları İncelemesi

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden bin 72 konutluk TOKİ inşaat alanını inceledi. Konutların yapımının yüzde 30 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde yapımı devam eden bin 72 konutluk TOKİ inşaat alından incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Mersin'de planlanan 2 bin konut kapsamında 2023 yılı Ekim ayında 2 etap halinde yapımına başlanan konutların inşaat sahasındaki incelemelerine Yenişehir ilçesinde devam etti. Burada TOKİ yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ve kontrol ekibinin katılımıyla toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, gelinen son aşama ile ilgili bilgi alırken, konutların Mersin'e kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına ve TOKİ Başkanına teşekkür etti.

Yatay mimariye uygun, bodrum+zemin+4 kat şeklinde 26 bloktan oluşan 1. etapta 550 konut, 24 bloktan oluşan 2. etapta 522 konut olmak üzere toplamda bin 72 konutun yapıldığı inşaatlarda yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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