Elazığ'da Kızılay ekipleri çocuklara bayram harçlığı ve hediye dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da Kızılay ekipleri çocuklara bayram harçlığı ve hediye dağıttı

Elazığ'da Kızılay ekipleri çocuklara bayram harçlığı ve hediye dağıttı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince Ramazan Bayramı nedeniyle 276 çocuğa bayram harçlığı verildi, oyuncak hediye edildi.

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince Ramazan Bayramı nedeniyle 276 çocuğa bayram harçlığı verildi, oyuncak hediye edildi.

Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla evden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için evlerine ziyarette bulunuyor.

İlçede 276 çocuğa zarf içinde harçlık ile oyuncak ve şeker veren ekipler, onlarla bayram sevincini paylaştı.

Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin, tedbirler kapsamında bayramda evlerinden çıkmayan çocukların bayramını kutladıklarını söyledi.

"Tüm çocukların mutluluğunu istiyoruz." diyen Şahin, herkesin bayramını kutladıklarını belirtti.

Genç Kızılay gönüllüsü Sinan Ergem Çilingir de çocukların yüzünü güldürmek amacıyla etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Çocukları evlerinde ziyaret ederek, hediyeler ulaştırdıklarını aktaran Çilingir, herkese iyi bayramlar diledi.

Çocuklardan Zehra Şahiner, ekiplerin kendilerine şeker, harçlık ve oyuncak getirdiğini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da Kızılay ekipleri çocuklara bayram harçlığı ve hediye dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:45:54. #1.14#

title