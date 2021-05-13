Elazığ'da Kızılay ekipleri çocuklara bayram harçlığı ve hediye dağıttı

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince Ramazan Bayramı nedeniyle 276 çocuğa bayram harçlığı verildi, oyuncak hediye edildi.

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince Ramazan Bayramı nedeniyle 276 çocuğa bayram harçlığı verildi, oyuncak hediye edildi.

Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla evden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için evlerine ziyarette bulunuyor.

İlçede 276 çocuğa zarf içinde harçlık ile oyuncak ve şeker veren ekipler, onlarla bayram sevincini paylaştı.

Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin, tedbirler kapsamında bayramda evlerinden çıkmayan çocukların bayramını kutladıklarını söyledi.

"Tüm çocukların mutluluğunu istiyoruz." diyen Şahin, herkesin bayramını kutladıklarını belirtti.

Genç Kızılay gönüllüsü Sinan Ergem Çilingir de çocukların yüzünü güldürmek amacıyla etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Çocukları evlerinde ziyaret ederek, hediyeler ulaştırdıklarını aktaran Çilingir, herkese iyi bayramlar diledi.

Çocuklardan Zehra Şahiner, ekiplerin kendilerine şeker, harçlık ve oyuncak getirdiğini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan