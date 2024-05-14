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Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Arttı

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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 982 bin 322 tona çıktı. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aylık bazda da yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 982 bin 322 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 7,7 artarak 982 bin 322 tona ulaştı. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 2 milyon 799 bin 328 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aylık bazda da yüzde 9 artış gösterdi. Şubatta 901 bin 485 ton inek sütü toplanmıştı.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 427 bin 94 tona çıktı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 5,1 artarak 103 bin 495 tona yükseldi, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 10 artışla 299 bin 621 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi martta yıllık yüzde 5,3 artarak 70 bin 128 ton, ocak-mart döneminde de yüzde 9,3 artışla 207 bin 59 ton oldu.

Martta ayran üretimi yüzde 10,6 yükselişle 68 bin 97 ton, tereyağı üretimi yüzde 13,3 artışla 9 bin 160 ton olarak belirlendi.

Ocak-mart döneminde ayran üretimi yüzde 16,8 artarak 204 bin 601 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 17,7 yükselişle 27 bin 56 tona ulaştı.

Aynı dönemde 133 bin 505 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 4,7 yükselerek 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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