TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri Seçildi

TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri, başkan ve başkan yardımcılarını seçti. Seçimler Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların bünyesinde yapılandırılan ve 81 ilde faaliyetlerini sürdüren TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri başkan ve başkan yardımcıları seçimini yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren ve 19 kişiden oluşan TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri başkan ve başkan yardımcılarının seçileceği gündem maddesiyle ilk toplantısı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi.

Yapılan seçimlerin sonunda ise TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Ayşe Atam, Başkan Yardımcılıklarına Aslı Güler Öztuğan, Özlem Öncü seçilirken, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Mustafa Yücel, Başkan Yardımcılıklarına ise Ali Osman Çelebi ve Muhammed Buğrahan Yıldırım seçildi. - MANİSA