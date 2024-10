Sivaslı Üretici Fahiş Fiyat Artışını Önlüyor

Patates ticaretinde arıcıları ortadan kaldıran Sivaslı üretici, ürettiği patatesi direk kendisi satarak fahiş fiyat artışının önüne geçti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde 20 yıldır patates üretimi yapan Abdullah Celep, aracıları ortadan kaldırmak ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için ürettiği patatesleri toptan yerine perakende olarak satışa çıkarttı. Celep bu sayede hem kendisi kazanıyor hem de tüketicilere avantaj sağlıyor. 30'ar kiloluk çuvallar halinde satış yapan Celep, müşterileri ile aralarına üçüncü bir kişi sokmuyor.

"20 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum"

20 yılı aşın süredir bu işi yaptığını belirten patates üreticisi Abdullah Celep, "Bu sene şükürler olsun ürünümüz çok kaliteli. Çok verim yüksekliği var. Ama buna rağmen perakende satarak biz bu işlerin içinden çıkabiliyoruz. Şu anda patatesin alım fiyatı 6-7 lira gibi çok düşük fiyat söylüyorlar. 20 yılı aşkındır bu işi yaptığımız için çevremiz, sabit müşterilerimiz olduğu için pazarlamayı İstanbul'da değerlendiriyoruz. İstanbul'daki halkımıza götürerek orada daha kaliteli ürün yemesine çalışıyoruz. Sağ olsunlar oradaki halkımız da aldığı üründen memnun olduğu için her yıl bizim patates götürmemizi bekliyor ve tercihini bizlerden yana kullanıyorlar "dedi.

"40 dönüm ekiyorum kendi ürünümü kendim pazarlıyorum"

Kendi ürününü kendisinin pazarladığını belirten Celep, "40 dönümü geçmiyorum. Çünkü ben kendi ürettiğim ürünü perakende satabileceğim ölçüde üretim yapıyorum. Bunun fazlasını ürettiğim zaman, ektiğim zaman perakende satışım yeterli olmayacak, elimde kalan ürünü de toptancıya satmakla hiçbir kazanç elde edemeyeceğim. O yüzden satabileceğim kadar ürün ekiyorum. 15 günde ürünümüzü tarladan tamamen çıkartmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli ürün yetiştiriyor, direkt perakende satıyor"

Abdullah Celep 'in kaliteli ürün yetiştirip, kendisinin pazarladığını belirten Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de "Her yıl olduğu gibi ilçemizde patates üreticisi çiftçilerimizi geziyoruz. Bu yıl da Gümüşçevre köyünden Abdullah Celep'i geldik, ziyaret ettik. Kendisi perakende satıyor, çünkü kaliteli ürün yetiştiriyor. İlçemizde ihtiyaç duyulan tesis, soğuk hava deposudur. Zara'yı seven iş insanlarına buradan çağrım var. Gelsinler, hep beraber ilçemize bir soğuk hava deposu kazandıralım" dedi. - SİVAS