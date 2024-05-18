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Samsun'da Konut Satışları Arttı

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Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı. Samsun'da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı 33 adet arttı.

Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı. Samsun'da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı 33 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Nisan ayında 75 bin 569 konut satıldı. Samsun'da ise Nisan ayında bin 457 konut satıldı.

Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı. Ocak ayında bin 640, Şubat ayında bin 764, Mart ayında bin 789, Nisan ayında bin 457 konut el değiştirdi.

2023 yılı Nisan ayında bin 451 konut satılmış, 2023 yılı 4 aylık dönemde ise 6 bin 617 konut el değiştirmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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