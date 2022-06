Mersin Büyükşehir'den Üreticiye Çok Yönlü Destek - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dalakderesi Mahallesi'nde düzenlenen 'Sulama Borusu, Kaz ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni'ne katılarak Akdeniz, Erdemli ve Toroslar'daki üreticilerle buluştu. Üretime ve üreticiye çok yönlü desteklerin sunulduğu törende Başkan Seçer, "Çiftçinin yanında olacağız, çiftçiyi destekleyeceğiz. Mazot desteği vereceğiz, gübre desteği vereceğiz, ürünün alımlarında alım destekleri vereceğiz. Çiftçinin ayakta kalmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dalakderesi Mahallesi'nde düzenlenen 'Sulama Borusu, Kaz ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende, Başkan Seçer'in yanı sıra, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Başkanı Hamit İzol, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim, Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Akdoğan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nuri Demirbaş, Sulama Kooperatifleri Başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda üretici de yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÜRETİCİYE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Düzenlenen törende, Akdeniz'e 3604 metre, Erdemli'ye 4000 metre ve Toroslar'a da 5012 metre olmak üzere toplamda 12 bin 616 metre hdpe borusu desteği yapıldı.

Erdemli Ziraat Odası'na 1 adet taş kırma makinesi, Toroslar ilçesi Ayvagediği Sulama Kooperatifi'ne 1 adet ceviz soyma makinesi ve Akdeniz Ziraat Odası'na 1 adet bitkisel atık kıyma makinesi dağıtıldı. Kadınların yükünü hafifletecek hamur yoğurma makineleri de muhtarlıklara teslim edildi. Toroslar'a 7, Akdeniz'e 6, Erdemli'ye de 2 olmak üzere toplam 15 adet hamur yoğurma makinası verildi.

Bu yıl 35'i kadın olmak üzere 50 yetiştiriciye 100'er adet kaz dağıtımı yapılacak. 5 üreticiye de 1000'er adet kaz verilecek. Ayrıca her yetiştiriciye, 600 kilogramlık yemler de teslim edilecek.

"İNADINA ÜRETİM, İNADINA ÇALIŞACAĞIZ ÇİFTÇİ OLARAK"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözünü anımsatarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, pandemi süreci ve Ukrayna'da yaşanan savaşın, tarımın değerini ortaya koyan son dönemlerin en önemli iki örneği olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Cebinizde paranız da olsa size mal satan yoksa aç kalırsınız. Halkınızı da aç bırakırsınız. Ukrayna savaşı var. Cebimizde dolar var. Rusya buğday ihracatını durdurdu. Türkiye önemli bir miktarda o bölgeden buğday, ayçiçeği alıyor. Şimdi nasıl olacak? Aç mı kalacağız? Aç kalmamak için üretmemiz lazım. Kimseye mahkum olmamak için, muhtaç olmamak için çalışmamız lazım, üretmemiz lazım, kanaat etmemiz lazım. Sadakatle, sabırla üretmek, üretmek, üretmek. Bu hak indinde olması gereken. Ama kanaatle, sabırla, sebatla üreten yurttaşlarına da biz yönetenler, onlara onların layık olduğu desteği vermek zorundayız. Hayat pahalı, enflasyon çok yüksek. Bugün sattığın ürünün parasını alıp cebine koyuyorsun, gelecek yıl üreteceğin ürünün tohumunu, gübresini, mazotunu alamazsın. Üretim olur mu? Olmaz. Bunun bir dengede olması lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, her devlet, her hükümet üreticisini desteklemek zorundadır. Yoksa üretim olmaz, yoksa millet aç kalır. Çiftçinin yanında olacağız, çiftçiyi destekleyeceğiz. Mazot desteği vereceğiz, gübre desteği vereceğiz, ürünün alımlarında alım destekleri vereceğiz. Çiftçinin ayakta kalmasını sağlayacağız. Çiftçi deyip, çiftçilik deyip geçmeyin; köy deyip, köylülük deyip geçmeyin, küçümsemeyin ha sakın. Tarım dediğiniz; Türkiye'de 20 milyon hektar işlenen tarım alanı var. Az verimli, orta verimli, çok verimli. Bu üretimi yapan insanların toplam nüfustaki oranı her 4 kişiden biri, en az yüzde 25'i. Siz tarımı bitirdiğiniz zaman çiftçinin, köylünün çocuğu belediyenin kapısına dayanır. İş ister, sokakta işsiz gezer, aç gezer. O zaman siz bu milleti durduramazsınız. Sosyal problemlere neden olursunuz. Evet, inadına üretim, inadına çalışacağız çiftçi olarak."

"İNADINA, 'BEN DOĞRU YAPIYORUM' DEMEMEMİZ LAZIM"

Çiftçiliğin büyük emek gerektirdiğini belirten Başkan Seçer, "Çiftçinin kazandığı para anasının ak sütü gibi helaldir. Yağmur demez, çamur demez, fırtına demez, boran demez, çocuğum hasta demez. Çocuğuna ilaç almaz, gider ağacına atmak için ilacını alır. 'Çocuğuma daha sonra alırım. Hele şimdi idare edeyim' der. Şimdi böyle bir helal kazanç. Biz ne yapıyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak? Hükümet olsaydık Vahap Seçer olarak farklı konuşurdum. Derdim ki, 'Tarım politikaları şu şekilde olmalı, bu şekilde olmalı'. Hükümetimi de uyarırdım, bakanı da uyarırdım. Ben tarım komisyonunda görev yapmış bir parlamenterim. Plan bütçe komisyonunda görev yapmış bir parlamenterim. Tarımı da, tarımda üretimin ne olduğunu da, tarım desteklerini de pekala bilirim. Gidişat doğru mu? Tartışılır. Vatandaş, çiftçi, üretici, 'Çok şükür, bereket versin' diyorsa söyleyecek hiçbir lafımız yok. Ama az önce söylediğim gibi, 'Sattığım üründen aldığım parayla, bir dahaki yılın üretimini yapamıyorum, evimin geçimini sağlayamıyorum' dediği noktada kafamızı önümüze eğip bir düşünmemiz lazım. İnadına, 'Ben doğru yapıyorum' demememiz lazım. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım" diye konuştu.

"MERSİN ÖNEMLİ TARIM TOPRAKLARINA VE İMKANLARINA SAHİP BİR İLİMİZDİR"

Üreticilere Büyükşehir Belediye Meclisi'ni takip etmeleri çağrısı yapan Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisi canlı izleyin. İzliyor musunuz? İzlemiyorsanız hata yapıyorsunuz. Verdiğiniz oya saygısızlık yapıyorsunuz. Verdiğiniz oya saygı göstermek için, verdiğiniz oy karşılığında Meclise gönderdiğiniz Meclis üyelerini, verdiğiniz oy karşılığında seçtiğiniz belediye başkanının ne yaptığını denetlemeniz lazım. Cumhurbaşkanının ne yaptığını, hükümetin ne yaptığını denetlemeniz lazım. Bizlerin de sizlere hesap vermesi lazım. Hep söylüyorum, Türkiye kimsenin babasının çiftliği değil. Mahkeme kadıya mülk değil. Bu koltuk benim babamın malı değil; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu. Görevimi yaptığım sürece, insanların teşekkürünü, hayır duasını aldığım sürece, onları mutlu ettiğim sürece o koltuk için bana destek olur. Ama hata yaparsam, belediyeyi zarara uğratırsam, israf edersem, size getirdiğim 10 liralık hizmeti bin liraya yaparsam, belediyeyi çökertirsem, ülkeyi batırırsam o koltukta bir daha bir saniye kalmamam lazım. Zaten bunun kararını verecek olan da halktır, sandıktır. Sizin o koltukta bizleri bir saniye dahi oturtturmamanız lazım. Demokrasi böyle bir şeydir."

Mersin'in önemli bir üretim ve tarım bölgesi olduğunun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Seçer, "Mersin önemli tarım topraklarına ve imkanlarına sahip bir ilimizdir. Türkiye'nin en değerli illerinin başında gelir. Allah bize her şeyi vermiş. Denizi, dünyanın en yakışıklı Toros dağlarını, havası güzel, suyunu vermiş. Her şeyden önemlisi çalışkan, birbirine saygılı, sevgili halkını vermiş. Mersin halkı; böyle çalışan, üreten, taştan, topraktan ekmeğini çıkaran bir halktır" dedi.

"KAZLARIMIZ, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ ZİNCİR MARKETLERİNDE 'MERSİNDEN' MARKASIYLA SATILDI"

Akdeniz, Erdemli ve Toroslar ilçelerine verilen destekler hakkında bilgiler paylaşan Başkan Seçer, "Bugün burada Toroslar, Erdemli ve Akdeniz ilçelerimizin üreticilerine sulama borusu ile bazı alet ekipmanlar vereceğiz. Nedir bunlar? Ceviz soyma, taş kırma ve hamur yoğurma makinesi. Bunlardan en önemlisi bence hamur yoğurma makinesi. Kadınların işlerini kolaylaştırıyor. Böylece sabahın kör karanlığında kalkma derdi de ortadan kalkıyor. Bir de geçen yıl başladığımız, hani bu sadece Kars'ta kaz yetişir diyorlar ya sanki başka memlekette kaz yetişmezmiş. Vallahi biz üreticilerimizle geçen yıl yetiştirdik ve Türkiye'nin en büyük, en önemli zincir marketlerinde de gayet güzel 'Mersinden' markasıyla satıldı. Yiyenlere afiyet, şeker olsun. Üreticilerimiz için de Allah bereket versin. Demek ki çalışınca her yerde oluyor" diye konuştu.

"BU ÜRETİMLER KADINLARIMIZA MUAZZAM DESTEK SAĞLIYOR"

Bu yıl 35'i kadın toplam 50 yetiştiricinin her birine 100 kaz vereceklerini belirten Başkan Seçer, "Ayrıca belediyemizin de içinde olduğu 1000'er adetlik üretim yapacağız, bu kadınlarımızın yanında. Her yetiştiricimize de yem desteği vereceğiz, 600 kilogram. Bu üretimler kadınlarımıza muazzam destek sağlıyor. Onlar da kendilerini iyi hissediyor. Diyor ki 'Bak ben de çalışıyorum, ben de kazanıyorum. Kocamın eline bakmıyorum. Çocuğuma harçlık verirken kendi kazancımdan olduğu için daha çok hoşuma gidiyor.' Ben kadın üreticilerle konuştum. Bana böyle söylediler. 'Kendim çalıştığım zaman, kocamdan aldığım harçlıktan benim için daha değerli. Hele hele bunu çocuğa harçlık olarak verdiğim zaman değme keyfime' diyorlar. Bana kadınlarımız söylüyor. Doğru mu söylüyorlar? Doğru söylüyorlar tabii. Söylediğim gibi bu üretimi geçen yıl da yapmıştık, inşallah gelecek sene de bunu devam ettireceğiz" dedi.

"BİZ ASLA AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIZ, YAPAMAYIZ"

Üreticiyi destekleyen hizmetlerde ayrımcılığa asla izin vermediklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Altını karakalemle çiziyorum. Hiçbir ayrım yapmadan; bu senin partilin, bu benim partilim, hepimiz bu al bayrak altında yaşıyoruz. Bizim bölgemiz, etnik kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Biz ayrımcılık yapamayız. Biz asla ayrımcılık yapmayacağız, yapamayız" diye konuştu.

Başkan Seçer, makine-ekipman desteklerinin ayrıntılarını da paylaştı:

"Erdemli'ye 1 adet taş kırma makinesi hayırlı olsun. Toroslara, Ayvagediği Sulama Kooperatifi'ne ceviz soyma makinesi. Akdeniz Ziraat Odası'na 1 adet dal budak kıyma makinesi. Sizlere de hayırlı uğurlu olsun. Şimdi asıl önemli olan bacılarım için hamur yoğurma makinesi. Bu törende 7 adet Toroslar'a, 6 adet Akdeniz'e, 2 adet de Erdemli'ye gönderiyoruz. Toplam 80 adet dağıtacağız burada. Şöyle yapıyoruz. Hiç seçim yok. Kim müracaat ediyorsa, hangi köy müracaat ediyorsa; tabii bu imece usulü kullanılacak, herkes kullanacak bunu. Muhtara teslim ediyoruz. Bacılarıma da hayırlı uğurlu olsun."

"13 İLÇEMİZDE 60 ÜRETİCİMİZ BİZDEN 1500 HAYVANINI ALACAK"

Seracılara bu yıl da sürecek destekleri anlatan Başkan Seçer, "Hem mikrobiyal gübre dağıtacağız, 225 üreticiye. Yine sera naylonu toplam 48 ton. Sera ipi toplamda 12 ton. Sarı yapışkan tuzak; bu beyazsinek zararlısı var biliyorsunuz. Bunlar seralarda da zarar veriyor. Bunu da 700 üreticimize bu yıl dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Seçer, tarımsal alanda büyük takdir toplayan ve Türkiye'ye örnek gördüğü 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesine de değindi. Başkan Seçer, "2 yılda 3 bin hayvan verdiğimiz 120 üreticimizin 63 üreticisi kadınlarımız, bacılarım. Ellerine sağlık çalışıyorlar. Yine bu yıl dağıtımlarına bayramdan önce başlayacağız. Bayram arifesinde bayram hediyesi olarak, üreticilerimiz tespit edildi. 13 ilçemizde 60 üreticimiz bizden 1500 hayvanını alacak. Ellerine kollarına sağlık, bereket versin. İnşallah her emeğimizin karşılığını alırız" diye konuştu.

