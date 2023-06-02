Mayıs ayında ihracat yüzde 14,4 arttı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artarak 21 milyar 651 milyon dolara, ithalat da yüzde 16 artışla 34 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artarak 21 milyar 651 milyon dolara, ithalat da yüzde 16 artışla 34 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Bültende yer alan dış ticaret verileri, GTS esas alınarak hazırlandı.

GTS'ye göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artarak 21 milyar 651 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

İthalat, mayısta yüzde 16 artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 15,3 artışla 55 milyar 963 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 18,8 artışla 12 milyar 660 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, mayısta yıllık bazda 0,9 puan azalarak yüzde 63,1, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 7,1 puan düşüşle yüzde 70,1 olarak hesaplandı. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise bu oran 4,6 puan azalışla yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,2 artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 yükselişle 158 milyar 625 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,3 artışla 261 milyar 146 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 29,5 artarak 56 milyar 104 milyon dolar oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 5,3 artış ve 11 milyar 84 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 20,6 artış ve 7 milyar 503 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 37,3 artış ve 2 milyar 632 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 95,1 (20 milyar 591 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,8 (602 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (351 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 810 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 307 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 51 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,5 olarak kaydedildi.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 98 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 557 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 384 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 5,6 artış ve 25 milyar 403 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 50,8 artış ve 4 milyar 773 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 75,1 artış ve 4 milyar 112 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 82,3 ile imalat sanayisi (28 milyar 236 milyon dolar), yüzde 9,6 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 298 milyon dolar), yüzde 5,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 813 milyon dolar) olarak belirlendi.

Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 575 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 347 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 672 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 930 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 942 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 834 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.