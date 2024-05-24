Malta bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1797 yolcu ve 738 personel bulunuyor. Turistler, Bodrum'un turistik alanlarını gezdi ve alışveriş yaptı. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.
Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1797 yolcu ve 738 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahilini gezdi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı ve turistik alanları ziyaret etti.
Yolcuların deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdikleri gözlendi.
Bozcaada Limanı'ndan gelen "Marella Discovery", akşam saatlerinde demir alarak Heraklion Limanı'na hareket edecek.