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Hükümet kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçti

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Kırmızı et fiyatları bir anda yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya kırmızı et fiyatlarını düşürecek kritik bir talimat verdiğini, Uruguay ve Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı.

Kırmızı et fiyatları son bir haftada bazı bölgelerde 60 lira birden zamlanırken, Et ve Süt Kurumu stok sorunu olmadığını açıklamıştı. Et fiyatlarının yükseldiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ESK, stoklarla ilgili bir sorun olmadığını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle: Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı' şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

"STOKLARDA SORUN YOK"

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

"İTİBAR ETMEYİN"

"Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIRMIZI ET TALİMATI

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et fiyatlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi. Erdoğan, "Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz." diyerek büyükbaş hayvan ithalatı yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye süratle Uruguay'dan Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız." dedi.

Hükümet kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

etin ucuzlamasının fakire faydası yok ki zengine yarar, fakir zaten et yemiyor, fakirin maaşına zam yapacaksın yoksa, bana faydası olmayan kilisenin papazını .......m

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