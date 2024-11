Hükümet kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçti

Kırmızı et fiyatları son bir haftada bazı bölgelerde 60 lira birden zamlanırken, Et ve Süt Kurumu stok sorunu olmadığını açıklamıştı. Et fiyatlarının yükseldiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ESK, stoklarla ilgili bir sorun olmadığını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle: Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı' şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

"STOKLARDA SORUN YOK"

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

"İTİBAR ETMEYİN"

"Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIRMIZI ET TALİMATI

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et fiyatlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi. Erdoğan, "Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz." diyerek büyükbaş hayvan ithalatı yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye süratle Uruguay'dan Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız." dedi.