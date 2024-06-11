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Kayseri'de Kadınlar Çikolata Üretimiyle Türkiye'ye Yayılıyor

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kurulan kadın kooperatifi, çikolata üretiminde büyük başarı elde ederek Türkiye'nin her köşesine çikolata göndermeye başladı. Kooperatif üyeleri, el yapımı ve katkısız çikolataları internet üzerinden satışa sunuyor.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kooperatif kuran kadınlar, üretim kapasitelerini artırarak Türkiye'nin her köşesine çikolata göndermeye başladı.

Vali Gökmen Çiçek'in teşvikleriyle yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan ve 7 üyesi bulunan Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bu süreçte üye sayısını 20'ye çıkardı. Kooperatif bünyesinde çikolata üreten kadınlar 30 olan çeşidi de 60'a yükseltti.

Kadınlar, ürettikleri çikolataları ilk olarak valilik, belediye ve kaymakamlık gibi kurumlara satarken artık internet üzerinden ülkenin her tarafına göndermeye başladı.

Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan, AA muhabirine, kooperatifteki kadınların evde boş oturmak yerine üreten ve kazanan bireyler olmayı başardığını söyledi.

Kısa zamanda çikolata üretiminde büyük başarı elde ettiklerini belirten Ardahan, şunları kaydetti:

"Kooperatifimiz kurulalı 1,5 yıl oldu. Günlük 20-30 kilogram çikolata yaparken şimdi 150 kilogram üretiyoruz. Yani bu da ayda 4,5 ton çikolata demek. Kadınlarımızın el emeğiyle neredeyse seri üretime geçer hale geldik. Hiçbir ürünümüzde katkımız, koruyucumuz yok. Hepsi el yapımı. Kalıplamasından, dolgusuna, paketlemesinden her şeyine el işçiliği. Yani bizim yaptığımız, el işi göz nuru, makine üretimi değil. 7 kişi başladığımız kooperatifte şu an 20 bayanla çalışmamızı sürdürüyoruz. Siparişlere göre bu sayı daha üst seviyeye de çıkıyor. Şu an talep çok güzel."

"Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim sağlıyoruz"

Kooperatifte çalışan kadınların evde oturmak yerine kazanç sağlayacakları bir iş sahibi olduğunu vurgulayan Ardahan, şöyle devam etti:

"Zaten bütün internet satış sitelerinde ürünlerimiz satışta. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim sağlıyoruz. Sonrasında resmi kurumlara, Manisa'ya, Marmaris'e bile biz çikolatalar gönderiyoruz. Aklınıza gelebilecek her yerde çikolatamız var. El yapımı, katkısız, koruyucusuz, glüten içermeyen çikolatalarımızın hepsini Türkiye'nin 81 iline hatta ilçelerine dahi ulaştırıyoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz de yurt dışına ihraç edebilmek. Çikolatamızın Sarka isminin patentini aldık. 1,5 yıl gibi kısa sürede bayağı tanınırlığa ulaştık."

Ardahan, Kaymakam Mehmet Fatih Uçar'a da kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kooperatif üyelerinden Dilan Karakaş da üretimin her aşamasında kadınların özveriyle çalıştığını söyledi.

Ürettikleri çikolatanın doğal ve çok kaliteli olduğunu vurgulayan Karakaş, hem üretime katılmanın hem de aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sarıoğlan Türkiye Kayseri Kadın Ekonomi Güncel Haberler

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