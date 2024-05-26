Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın- Çeşme ve Çanakkale- Karşıyaka yollarının bağlantı kollarında yürütülen aydınlatma çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım, otogar gişeleri önünde U dönüşü yapılarak Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka ayrımlarından sürdürülüyor.

İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı geçişi 43-45. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmaması önem taşıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki (Söğüt istikameti) yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Seydikemer istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle ulaşım, saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.