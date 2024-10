Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu, Türkiye'deki Kadın Girişimci Oranı İki Katına Çıktı

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kadın girişimciler kurulunun kurulduğunu belirterek, "Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük kadın girişimciler ağı haline getirdik. Bu sayede Türkiye'deki kadın girişimci oranını son 20 yılda iki katına çıkardık." dedi.

Dünya Odalar Federasyonunun "İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım" ana temasıyla düzenlenen Avrupa ve Asya Zirvesi, "İş Dünyası'nda Kadınlar" paneli ile İstanbul'da devam ediyor.

Panelin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, WCF Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca ana hedeflerinden birinin kadınları daha görünür kılmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

TOBB bünyesinde kadın girişimciler kurulunun kurulduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük kadın girişimciler ağı haline getirdik. Bu sayede Türkiye'deki kadın girişimci oranını son 20 yılda iki katına çıkardık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türk oda sistemi içinde kadın başkan ve yönetim kurulu üyesi sayısının hızla artmasını sağladıklarını belirterek, "Tüm bu olumlu gelişmeleri sağlayanlar, bu salondaki kadın girişimci kurullarımızın başkan ve üyeleridir. Her birini azimli ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün önemli bir çalışmaya daha imza atıyorlar. Bu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Mısır Ekonomik İş Kadınları Konseyi arasında bir Mutabakat Zaptı. Her iki taraf da ilişkileri güçlendirmeyi, kadın girişimciliği ve kadın istihdamı alanında karşılıklı işbirlikleri geliştirmeyi arzu ediyor. Her iki taraf da kadın girişimcilerin çeşitli sektörlerden daha fazla pay alabilmeleri için eğitim, mentorluk ve danışmanlık faaliyetlerini içeren ortak projeler yürütecek. Her iki tarafı da bu doğru vizyonlarından dolayı içtenlikle kutluyorum." değerlendirmesine bulundu.

Kadınların ekonomik büyüme için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Araştırmalar kadınların ekonomik ve siyasi olarak güçlenmesinin ulusların ekonomik refahının artmasına yol açtığını gösteriyor. Bu da kadınların ekonomik hayata katılımının ne kadar etkili olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Açılış konuşmasının ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Kadın Girişimciler Konseyi arasında ortak projeler geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile birlikte şahitlik etti.