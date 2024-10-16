Üye Girişi
Haberler

Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu, Türkiye'deki Kadın Girişimci Oranı İki Katına Çıktı

Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu, Türkiye'deki Kadın Girişimci Oranı İki Katına Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcileri güçlendirmek adına Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kadın girişimciler ağı kurulduğunu duyurdu. Bu sayede Türkiye'deki kadın girişimci oranının son 20 yılda iki katına çıktığını belirtti. Ayrıca, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Mısır Ekonomik İş Kadınları Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kadın girişimciler kurulunun kurulduğunu belirterek, "Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük kadın girişimciler ağı haline getirdik. Bu sayede Türkiye'deki kadın girişimci oranını son 20 yılda iki katına çıkardık." dedi.

Dünya Odalar Federasyonunun "İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım" ana temasıyla düzenlenen Avrupa ve Asya Zirvesi, "İş Dünyası'nda Kadınlar" paneli ile İstanbul'da devam ediyor.

Panelin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, WCF Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca ana hedeflerinden birinin kadınları daha görünür kılmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

TOBB bünyesinde kadın girişimciler kurulunun kurulduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük kadın girişimciler ağı haline getirdik. Bu sayede Türkiye'deki kadın girişimci oranını son 20 yılda iki katına çıkardık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türk oda sistemi içinde kadın başkan ve yönetim kurulu üyesi sayısının hızla artmasını sağladıklarını belirterek, "Tüm bu olumlu gelişmeleri sağlayanlar, bu salondaki kadın girişimci kurullarımızın başkan ve üyeleridir. Her birini azimli ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün önemli bir çalışmaya daha imza atıyorlar. Bu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Mısır Ekonomik İş Kadınları Konseyi arasında bir Mutabakat Zaptı. Her iki taraf da ilişkileri güçlendirmeyi, kadın girişimciliği ve kadın istihdamı alanında karşılıklı işbirlikleri geliştirmeyi arzu ediyor. Her iki taraf da kadın girişimcilerin çeşitli sektörlerden daha fazla pay alabilmeleri için eğitim, mentorluk ve danışmanlık faaliyetlerini içeren ortak projeler yürütecek. Her iki tarafı da bu doğru vizyonlarından dolayı içtenlikle kutluyorum." değerlendirmesine bulundu.

Kadınların ekonomik büyüme için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Araştırmalar kadınların ekonomik ve siyasi olarak güçlenmesinin ulusların ekonomik refahının artmasına yol açtığını gösteriyor. Bu da kadınların ekonomik hayata katılımının ne kadar etkili olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Açılış konuşmasının ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Kadın Girişimciler Konseyi arasında ortak projeler geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile birlikte şahitlik etti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler istanbul Türkiye Ekonomi Kadın Mısır

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.