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Hakkı Akdeniz Türkiye'de Pizza Restoranı Açacak

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ABD'deki restoran zincirini büyüten Türk iş adamı Hakkı Akdeniz, Türkiye'ye yatırım yaparak İstanbul'da ilk pizza restoranını açma planlarını duyurdu. Pandemi nedeniyle erteledikleri projelerini şimdi hayata geçirecek olan Akdeniz, Türkiye genelinde franchise vererek büyümeyi hedefliyor.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk iş adamı Hakkı Akdeniz ABD'deki restoran zincirini büyütürken, markasını aynı zamanda Türkiye'ye taşıyor. Önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyen Akdeniz, ilk pizza restoranını İstanbul'da açacağını kaydetti.

ABD'de kendisi de bir dönem evsiz yaşayan Hakkı Akdeniz, özellikle evsizlere yönelik gerçekleştirdiği yardım çalışmaları ile takdir topluyor. Champion Pizza markası ile çok sayıda restorana sahip olan ve farklı markalarla farklı yemek konseptinde restoranları bulunan Akdeniz, Hakki's markasıyla da dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz ay ABD'nin Miami kentinde iş adamı Engin Akdemir'le ortak olarak Elia adıyla Akdeniz mutfağının hazırlandığı bir restoran açan Akdeniz, New York'ta da Wabi Nori adıyla Japon mutfağı ağırlıklı yeni bir restoran daha açtı. Akdeniz'in yeni rotası ise Türkiye. Önümüzdeki aylarda İstanbul'da ilk pizza restoranını açacağını belirten Akdeniz, kısa sürede Türkiye'nin birçok şehrinde faaliyet göstereceklerini söyledi.

"Pandemiden dolayı ertelemiştik, artık geliyoruz"

Önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyen Akdeniz, ilk pizza restoranını İstanbul'da açacağını kaydetti. Covid-19 pandemisinden dolayı daha önce gelmeyi planladıkları Türkiye pazarına gecikmeli geldiklerini belirten, Akdeniz şunları söyledi:

"Türkiye'de pizza restoranları açma planımızı pandemiden kaynaklı ekonomik daralmadan dolayı ertelemiştik. Pandeminin başında ABD'deki bazı şubeler olumsuz etkilendi. ve pandeminin bitmesini takip eden iki yıl boyunca ABD'deki büyümemizi ve kurumsallaşmamızı sağlamlaştırmak için çalıştık. Şu an işlerimiz pandemi öncesi dönemi dahi katlamış durumda. Artık ülkemize, ana vatanımıza yatırım yapma zamanının geldiğini düşünüyoruz. İstanbul'da çok yakın bir zaman sonra ilk pizza restoranımızı açarak start vereceğiz. Daha sonra ise ülke genelinde franchise vererek büyümemizi sürdüreceğiz."

Miami'de Akdeniz mutfağı, New York'ta Japon mutfağı

Türk iş adamı Hakkı Akdeniz, yeme-içme sektöründe zirveye yürüyor. New York'ta kümelenen restoran zincirleriyle Teksas, Miami ve New York'ta genişlemeye devam eden Akdeniz'in son olarak New York'ta açılışını yaptığı Wabi Nori adlı Japan restoranında yüksek kalitede sushi ve balık ürünleri yer alıyor. Dünya jet sosyetesinin tatil yeri olan Miami'de ise Elia adıyla ultra lüks restoran açan Hakkı Akdeniz, burada Akdeniz'in zengin mutfağından en güzel seçmelerin şefleri tarafından hazırlandığını belirtti. Akdeniz, yine New York'ta yeni açtığı Wabi Nori adlı mekanda da Japon mutfağının sevilen balık yemekleri ve sushi servisi yapıldığını ifade etti. Akdeniz, yeni restoranlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Elia restoranını Miami'de açarak Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini buradaki insanlarla buluşturmak istedik. Elia, Akdeniz mutfağının en güzel örneklerini sunan bir restoran ve burada geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlıyoruz. Menümüzde Akdeniz mutfağının klasiklerinden mezeler, zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve et yemekleri bulunuyor. Yeni mekanımızı da Wabi Nori adıyla New York'ta açtık. Burada sushi başta olmak üzere Japon mutfağının eşsiz balık ürünlerini yüksek kalitede sunuyoruz. Wabi Nori, neredeyse Michelin Yıldızı alacak kadar lüks ve emsalsiz bir restoran. Hedefimiz Michelin Yıldızı'nın 3'ünü de almak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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