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Emlak Konut GYO Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi İçin 11 Milyar TL'ye Satın Alma İşlemi Gerçekleştirdi

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Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bin 615 bağımsız bölümü 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk Lirası karşılığında satın aldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Emlak Konut GYO Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bin 615 bağımsız bölümün 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk Lirasına satın alındığını bildirdi.

Emlak Konut GYO, İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında satın alma işleminin dün KAP'a bildirildiğini açıkladı. Emlak Konut GYO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emlak Konut GYO olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren medeniyetimizin izlerini taşıyan, zamanın ruhuna uygun, çevre dostu konut ve ticari alanlar üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız her bir projede milletimizin talep ve isteklerini göz önünde bulunduruyor, vizyoner çalışmalarla şehirlerimize değer katıyoruz. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğümüz; şehirlerimizin geleceğine yön verecek her türlü projeye de bu anlayışla ortaklık yapmakta veya katkıda bulunmaktadır. Emlak Konut GYO olarak; 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bin 615 bağımsız bölümün 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk Lirasına satın alma işlemini gerçekleştirdiğimizi bildirdik" ifadelerine yer verildi.

Satın alma işleminin ekspertiz değerine göre gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak yürüteceğimiz bu süreç içerisinde proje geliştirme maliyetleri de Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza/hissedarlarımıza da kar sağlayacağı aşikardır. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir karlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak; vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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