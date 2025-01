DTO Başkanı Erdoğan, Heimtextil 2025'e katılan firmalara teşekkür etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO üyelerinden oluşan Denizlili tekstilcilerin, trend belirleyen öncü üreticiler olduklarını Heimtextil 2025'te bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan; "Tekstilcilerimiz, sektörde trend belirleyen öncü üreticiler olduklarını Heimtextil 2025'te bir kez daha tüm dünyaya gösterdiler. Hepsini tebrik ediyor ve Denizli'miz ile sektörümüzün tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük ev tekstil fuarlarından biri olan Heimtextil 2025, 14-17 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarında yerini alan Denizlili sanayicileri yalnız bırakmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Almanya'nın Frankfurt şehrindeki sektörün en büyük organizasyonlarından biri olan fuarda üyelerini yalnız bırakmayan ve tek tek ziyaret ederek istişarelerde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, fuarla ilgili değerlendirmesinde Denizlili tekstilcilerin şehrin ve sektörün tanıtımıyla ülke ekonomisine sağladıkları katkının önemine dikkat çekti ve üyelerine teşekkür etti. Ayrıca iş insanlarından oluşan 130 kişilik heyet, Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen ve uluslararası geleneksel hale gelen bir organizasyon olan Heimtextil 2025 Ev Tekstili Fuarı'na, Denizli Ticaret Odası'nın desteğiyle katıldı. DTO üyelerinden oluşan Denizlili tekstilcilerin, trend belirleyen öncü üreticiler olduklarını Heimtextil 2025'te bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini dile getiren Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan; "DENİB'in yanı sıra 69 stantla bizi temsil eden 66 firmamızın hepsini tebrik ediyor ve Denizli'miz ile sektörümüzün tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Odası olarak, üyemiz olan bu firmalarımızdan 130 iş insanımızı da maddi destek vererek Almanya'ya gönderdik ve fuara katılmalarına katkı sağladık. Biz de bunun mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık" dedi.

Heimtextil 2025'i Fuarı için açıklamalarda bulunan DTO Başkanı Erdoğan; "Üyelerimizin ürünleri ile stantları ve sunumları, büyük beğeni topladı. Frankfurt Messe Fuar Alanındaki stantlarında onlar ile bir araya gelerek Heimtextil 2025'i ve sektörlerini değerlendirdik; fuarın ve sektörün daha da geliştirilmesi ile ilgili görüş ve beklentilerini dinledik, notlar aldık. Oldukça verimli geçen temaslarımız ve görüşmelerimiz oldu. Heimtextil 2025'in geçen yıla göre ziyaretçi profilindeki hem sayısal anlamda hem de nitelik açısından yaşanan artışın, firmalarımıza da işlerine de olumlu yansıyacağına inanıyorum. Emek yoğun sektörlerden biri olan tekstilde, işçi ve enerji maliyeti ile kurdaki durumdan kaynaklanan zorlukları da aşacak türden yeni projeler üretmeliyiz ki Denizli olarak uluslararası pazardaki ve ihracattaki rekabet gücümüzü koruyabilelim. Aynı zamanda yenilikçi fikirler ve ürünler ile yeni pazarlar aramalı ve bulmalıyız. Batı'nın bu sektördeki tedarik zincirinin başında gelen ülkelerden biri olarak kalabilmemizin yegane yollarından biri de budur. Ürün ve iş yapma kalitemiz ile sipariş teslimatındaki hız ve güvenilirliğimizi de kaybetmeyerek lojistik ve tedarik zincirimizi daha da güçlendirmeliyiz. El birliğiyle daha çok çalışarak, daha çok insana ve müşteriye ulaşarak, daha büyük siparişlerin, daha iyi ticari bağlantıların peşinden koşmaya, işimizin izini sürmeye devam etmeliyiz. Bunun için de Heimtextil'de olduğu gibi her seferinde daha fazla üyemizle dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası sektörel fuarlara ve organizasyonlara katılmaya devam edeceğiz. Beklemeyeceğiz, durmayacağız; koşturacağız. Harekette bereket vardır. Özetle bir atasözümüzde eskilerin de dediği gibi gezen kurt, aslan aç kalmaz. Biz de Anadolu aslanlarından biri diye bilinen Denizli olarak var gücümüzle mücadele edeceğiz. Böylelikle, sektörel belleğimizi de güncelleyip bilgi, birikim ve tecrübemizi artırıyoruz, daha da artıracağız. Denizli Ticaret Odamızın üyelerinden oluşan Denizlili tekstilcilerimiz, trend belirleyen öncü üreticiler olduklarını Heimtextil 2025'te bir kez daha tüm dünyaya gösterdiler" dedi.

"Devlet desteklerinde, tekstil ve hazır giyim sektörü tamamen yer almalı"

DTO Başkanı Erdoğan, merkezi yönetimden istihdam desteği de istedi ve bu konudaki kaygılarını ise şöyle dile getirdi: "2024'te, düşük kalan kur ile yüksek faiz ve enflasyon, en önemli sorunumuzdu; rekabet gücümüz de yok denecek kadar azaldı. Bu arada, bu yakınlarda Sayın Cumhurbaşkanımız, istihdam yoğun sektörlere destek verileceğini açıkladı. Biz de bu destekler içinde tekstil ve hazır giyim sektörü tamamıyla yer almalıdır diyoruz. KOBİ'ler açısından bir sınırlamadan bahsediliyor Fakat firmalarımız, herhangi bir sınırlama olmaksızın desteklenmelidir. Çünkü istihdam yoğun sektörlerimizde, şirket bazında bakıldığında bu tür firmalarımızda KOBİ tanımındaki üst sınırın çok daha üzerinde çalışanımız var! Onun için de asla bir sınırlama olmamalıdır" diye konuştu.

"Ekonomi ve ticaretteki şartlara ve yeni pazarlara hızlı adapte olmalıyız"

Başkan Erdoğan ayrıca, dünya ticaretinin ve ekonomisinin pandemi ve sonrasında yeni bir sürece girdiğini ve yeniden şekillendiğini belirterek ülke ve sektörler olarak bu gelişmeleri yakından takip edip iyi ve doğru değerlendirip adaptasyon sürecini çabuklaştırmak gerektiğini vurguladı. DTO Başkanı Erdoğan, "Örneğin, Türkiye'den ABD'ye ihracat, son 5 yılda yüzde 46 arttı. Avro Bölgesi'ndeki ekonomi ise imalat sektörünün daralması ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle, ivme kaybetti. Bizim ülke olarak bu tür gelişmeleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hedef pazarlarımızı iyi belirleyip bir an önce adım atmalı ve girişim konusunda yapmalıyız. TOBB nezdinde bu kapsamdaki yürütülen çalışmalarla, ABD'nin Chicago eyaletinde 2021 yılında kurulan Türk Ticaret Merkezi'ne, yenileri eklenecek. Los Angeles, Miami, New York ve Houston için yapılan hazırlıklar hızlandırıldı. Ülke olarak oradan gelecek yeni talepleri karşılayabilecek bir altyapıyı da bir an önce hazırlamalıyız. Biz bu konuyu, bu yöndeki talebimizi, Denizli'ye geldiğinde yaptığımız toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a da önceliklerimizden biri olarak iletmiştik. O toplantıya katılanlar da hatırlayacaklardır. Hem üretim hem de lojistik anlamında Avrupa ve ABD'deki ağımızı daha da genişletip güçlendirmeliyiz. Gerek yeni pazar arayışlarına gerekse bu konudaki çalışmalara Denizli Ticaret Odası olarak var gücümüzle destek veriyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ