Dolar 18,12 Tl, Euro 18,21 TL'den Haftayı Kapattı

Bir süredir 17,94 TL ile 17,96 TL arasında dalgalanan dolar kuru dün Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 18 TL'yi aştı ve haftayı da 18,12 TL’den kapattı. Haftanın son işlem gününde euro ise 18,21 TL oldu.

Bir süredir 17,94 TL ile 17,96 TL arasında dalgalanan dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 18 TL'yi aştı ve haftayı da 18,12 TL'den kapattı. Haftanın son işlem gününde euro ise 18,21 TL oldu.

Merkez Bankası 8 ay boyunca politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, dün yaptığı 100 baz puan indirimin gerekçesini de "üretim ve istihdamda yakalanan ivmenin sürdürülmesi" olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın faizde yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardından dolar kuru 17,97 liradan, 18.13 liraya kadar çıkarken, euro 18,21 seviyelerinden 18,42 seviyelerine yükseldi.

Ancak bu seviyelerden az da olsa geri dönüş oldu. Dolar, haftanın son gününe, bugüne 18.07 liradan başladı ve 18,12 TL'den kapattı.

Euro 18,21 TL seviyelerinden başladığı haftanın son gününü 18,21 TL'den tamamladı.