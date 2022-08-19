Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar 18,12 Tl, Euro 18,21 TL'den Haftayı Kapattı

Ekonomi Haberleri

Bir süredir 17,94 TL ile 17,96 TL arasında dalgalanan dolar kuru dün Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 18 TL'yi aştı ve haftayı da 18,12 TL’den kapattı. Haftanın son işlem gününde euro ise 18,21 TL oldu.

Bir süredir 17,94 TL ile 17,96 TL arasında dalgalanan dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 18 TL'yi aştı ve haftayı da 18,12 TL'den kapattı. Haftanın son işlem gününde euro ise 18,21 TL oldu.

Merkez Bankası 8 ay boyunca politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, dün yaptığı 100 baz puan indirimin gerekçesini de "üretim ve istihdamda yakalanan ivmenin sürdürülmesi" olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın faizde yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardından dolar kuru 17,97 liradan, 18.13 liraya kadar çıkarken, euro 18,21 seviyelerinden 18,42 seviyelerine yükseldi.

Ancak bu seviyelerden az da olsa geri dönüş oldu. Dolar, haftanın son gününe, bugüne 18.07 liradan başladı ve 18,12 TL'den kapattı.

Euro 18,21 TL seviyelerinden başladığı haftanın son gününü 18,21 TL'den tamamladı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title