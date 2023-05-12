Denizli Büyükşehir, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediyesine alınan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile şehir turu atan Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Geleceğin otomobilinin bugünden yapıldığını vurgulayan Başkan Zolan, "Yıllardır özlemimiz olan yerli ve milli otomobile ulaşmanın mutluluğunu 85 milyon gururlu bir şekilde yaşamalı" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'a kavuştu. Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi envanterine katılan "Anadolu Kırmızısı" rengi TOGG'u kullanarak ilk sürüş deneyimini yaşadı. Başkan Osman Zolan'a eşi Berrin Zolan eşlik ederken, Bayramyeri Meydanı'nda başlayan kısa şehir turu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu. Zolan çiftçine ve TOGG'a yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar bol bol fotoğraf ve görüntü çekti, hayırlı olsun dileğinde bulundu. TOGG'u 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan cam horoz heykeli yanına park eden Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada TOGG'un bir otomobilden öte farklı bir yürüyüşün başlangıcı olduğunu dile getirdi.

85 milyon bu gururu yaşamalı

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hamdolsun bugün artık ülkemizin markası yerli ve milli otomobilimizi üretir hale geldik. Artık kendi ihtiyaçlarımızı en üst seviyede kendi mühendislerimiz ve insan kaynağımızla karşılayabiliyoruz. Yürüyüşümüzün bundan sonra daha güçlü olacağını görüyoruz. İnşallah bunun arkasından daha birçok güzel projeler gelecektir. Biz her zaman bu projeleri yapanların yanında olup, destek vererek ve yapabileceğimiz bir katkı varsa da o katkıyı yapabilmek adına gayret gösteriyoruz" dedi.

"Geleceğin arabası bugünden yapılmış"

TOGG'un çok konforlu ve teknolojik bir akıllı cihaz olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Gerçekten çok sessiz ve daha önce kullandığım araçlara göre daha seri, daha atak. İnanılmaz konforlu, içindeki ekranlarla uçak kokpiti gibi görünüyor, kullarken kendini pilot gibi hissediyorsun. Bu bir araba değil, akıllı cihaz, gerçekten tüm teknolojik imkanlar var. Gerçekten geleceğin arabası bugünden yapılmış. Emek veren herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ