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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

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Kabine'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "5 gündür süren provokasyonun sorumlusu Özgür Özel'dir. Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konu başlıklarıyla bir araya geldi. Ekonomiden politikaya, diplomasiden güvenlik konularına kadar birçok konunun görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gazze, Filistin ve Yemen başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acıların, zulümlerin, ölümlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Son toplantılarımızdan bu yana iftar toplantılarımız, yabancı kabuller, telefon görüşmeleri ve çeşitli etkinliklerle yoğun mesaimiz oldu. Ülkemize getirdiğimiz Gazzeli mazlumlardan, sağlık çalışanlarımıza, devlet korumuzdaki evlatlarımızdan Harbiyeli gençlerimize, çiftçi kardeşlerimizden önceki dönem milletvekillerimize kadar halkımızın çok çeşitli kesimleriyle muhabbet sofrasında bir araya geldik.

Bugün de külliyemizde eğitim ordumuzun neferlerini ağırlayacak yarın ise Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerimizle bir arada olacağız. Son ana kadar Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeye çalışacağız. Bayram öncesinde yüzlerini ülkemize dönmüş mazlum ve mağdurlara el uzatmanın yanında olacağız. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumlara yönelik yardımlarımızı artırdık. Bir taraftan belediyelerimiz ve parti teşkilatlarımız diğer taraftan sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıp halini-hatırını soruyoruz.

"AVRUPA, TÜRKİYE İLE MÜNASEBETLERİNİN ÖNEMİNİ İDRAK EDİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar Türkiye'siz Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir. Türkiye ile münasebetlerin önemini idrak ediyorlar. Bunları Türkiye-AB ilişkilerin geleceği açısından ümit verici gelişmeler olarak okuyoruz. Türkiye ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini ilerletmeye hazırdır. Elbette bu Türkiye'nin tek başına sergileyebileceği bir irade değildir. Aynı iradenin muhataplarımızda da olması esastır. Türkiye'nin istikrarlı şekilde izlediği stratajik yaklaşımın Avrupalı mevkidaşlarımızın politikalarına yön vereceğine inanıyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Ben Ekrem in yolsuzluk yaptığını tahmin edebiliyorum,hatta bütün belediyelerin yaptığını düşünüyorum. Ama m.gökçek veya herhangi bir AKP li belediyeye dokunulması, tamamının sütten çıkma ak kaşık olması bir daha asla AKP ye oy vermeyeceğimin ispatıdır. tebrikler başardınız,size inanan milyonlarca insank hayal kırıklığına uğraşmayı.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bizde açıklamayı sandıkda yaparız

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Filistin Cumhurbaşkanı

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Haber Yorumlarıkemal çelik:

dinlenmeye de okumaya da gerek yok, bizim açıklamamız net, sandıkta görüşürüz

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP’nin gerçek adı “İSRAİL HOLDİNG dir... AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014)... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015)... "İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR" Özlem Zengin, 21-Ekim-2023, T.B.M.M. Konuşması... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 ... videoyu DİKKATLİCE izleyin !!!...

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Haber YorumlarıKlm Xyz:

Arkadaş yargılayın, herkesi yargılayın. Suçlu ise ceza da alsın. Ancak CHP'li belediyeleri kılıçtan geçirip AKP'li belediyelere dokunmamanın açıklamasını da yapın. Görevden alınan eski AKP'li belediye başkanları hakkında soruşturma bile yürütülmedi. Yazıklar olsun vs demeyeceğim. Çünkü herkes kendine yakışanı yapıyor. Beklenmeyen bir şey değildi.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Erdoganin sorun gormedigi umursamadigi tek sey Turk milleti sorunlari evlatlarimizin gelecegi adam arapmi Turkmu belli degil kurtulmazsak bundan gelecekte cocuklarimiza ulke birakmicak artik bu nettir.dis guc dedigi tamda kendisidir.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bir kişinin koltuk sevdası ve saltanatı ülkeyi kaosa götürüyor. PKK ile müzakerenin ihanetini örtmek için algı operasyonları devam ediyor. Vatana ihaneti alenen yapan değil de, yargının gücüyle zayıf düşürülen muhalefet suçlanıyor. Yazıklar olsun!

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Sokakta kime sorsak akp den nefret ediyor halk incelikleirn ne oldugunu bikiyor filistin duye diye,filistin ine hale getirdiginizi halk gordu sizden onceki konumu daha iyiydi fiklstinin hatta mazlumlara yardim elimizi uzattik laflarinin da hikayeden ibaret oldugunu kendisine reva gordugunuz ucretlerden sizden olmayanalra nekadar acimasiz olabileceginiz den kumlaslqrdan ferk etti anladiki sizin dilinz baska eylemelrinz bambaska halka reva gordugunuzle kendinize reva gordugunuz araisndaki ucurumu

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

sende adım adım güzelim ülkemizi surıye ve Gazze'ye çevirmeye niyetlisin çünki çıkar yolun kalmadı asıl hırsız ve fetöcüler senin etrafında senin tarafından korunuyor

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