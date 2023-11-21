Başkan Yalçın: "Yıllık bütçemiz 8 milyar TL"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölgenin yıllık bütçesinin 8 milyar TL olduğunu söyleyerek, "Kasamızda bugün itibariyle 288 milyon TL var. 150 milyon TL yatırım yaptık. Geldiğimiz günden bu tarafa 550 milyon TL artıya geçtik" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölgenin çalışmaları ve mali durumu hakkında bilgiler verdi. Kayseri OSB'nin sıfır borcu olduğunu dile getiren Yalçın, yıllık bütçelerinin de 8 milyar TL olduğunu kaydederek, "Göreve geldikten sonra 6 ay içerisinde GES'in borcu bitmiş oldu. GES'imizin zerre borcu yok. OSB'mize katkısı var. GES'i bitirdik ve borcumuz kalmadı. Genel anlamda bir kuruş kredi çekmedik. OSB'mizin 8 milyar TL bütçesi var. Dev bir bütçe. Büyükşehir'in bütçesinden fazla. Bunu sadece GES'e endekslemek yanlış olur. GES'in faydası var ama önemli olan burayı doğru yönetmek. Geldiğimizde devlet bankalarına kredi borcumuz vardı. Bu borcu güzel bir yönetimle ve tasarrufla bitirdik. Ondan sonrada 1 kuruş kredi çekmedik. Elimizden geldiği en güzel şekilde yönettik. Buranın 90 tane aracı var dedik. Buraya malzeme alırken yönetim kurulu üyelerimiz teker teker aradılar ve pazarlık yaptılar. Burada yanlış iş yapan hangi birim müdürü var ise yolumuzu ayırdık. 1 milimetre arsa satmadık. Dev bir bütçeyi yönetiyorsunuz. Bu dev bütçeyi doğru yönetirseniz, tasarruf ederseniz bu şekilde rakamları biriktirmiş oluyorsunuz. Sıfır borcumuz var ve 150 milyon TL'lik yatırım yaptık. Kasamızda da az denilmeyecek kadar paramız mevcut. Kendimize ait olanı harcarız, bize ait olmayanı rahatça harcayamayız. Bizi düsturumuz var. Şuan paraya ihtiyacımız var. Bir sürü projemiz var. Kasamızdaki parayla bu projeleri çok rahatlıkla yaparız. Burada çok tasarruf uyguladık. Yatırım yaptıkça kasamızdaki paramız bereketleniyor. Bir kuruşuna dokunulmuyor. Kasamızda bugün itibariyle 288 milyon TL var. 150 milyon TL yatırım yaptık. Geldiğimiz günden bu tarafa 550 milyon TL artıya geçtik" dedi.

"Ar-Ge'de İnegöl'ü yakaladık"

Kayseri'deki sanayicilerin Ar-Ge çalışmalarında da önde olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, "Üniversitelerimiz bize "biz tasarım sunalım" demediler. Üniversiteden önce bu iş bir sanat, fabrikalar bir okul. Mobilyacıların yüzde 60'ının yüzde 50'sinde artık profesyonel Ar-Ge'ci var. Kendi çizimini ve uygulamasını yapıyor. Bütün fabrikalar Ar-Ge'cisini yılın 12 ayı fabrikasında çalıştırıyor ve önümüzdeki senenin modasını oluşturuyor. Bu şekilde de başarıya ulaştılar. Geldiğimiz gün itibariyle de İnegöl'ü yakaladık ve geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Erciyes Anadolu Holding satılsa da taşınamaz"

Satışı söz konusu olan Erciyes Anadolu Holding hakkında konuşan Kayseri OSB Başkanı Yalçın, "Erciyes Anadolu Holding Kayseri'de bir sanayiciye satılsa da, İstanbul'da bir sanayiciye satılsa da, yurtdışından bir sanayiciye satılsa da burada bulunan tesisleri hiç kimse hiçbir yere götüremez. Burada kesinlikle kalmasın. Aklınıza zerre bir şey gelmesin. Taşımak ve sistemi kurmak imkansız. Burada istihdamı ve üretimi yapmak zorundalar. Kime satılırsa satılsan hiç kimse burada 60 yılda oluşan bir sistemi söküp götüremez. Götürse imkansız başarılı olamaz. Alan insan nereliyse gelip buradan bu holdingi yönetmek zorundadır" diye konuştu.

"Sanayicilerimizle sigorta kooperatifi kuracağız"

Sigorta ve kasko şirketlerinin mobilya üreten fabrikalara teklif vermediğini kaydeden Yalçın, sanayicilerle birleşerek "sigorta kooperatifi" kurmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Yalçın, fabrikalarında yangın çıkan sanayicilerin yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Yalçın, "Şuanda mobilya sektöründe ve mobilya yan sektöründe yanıcı madde olduğu için 4-5 yıldır şirketler kasko yapmıyorlar. 4-5 yıl öncede mobilya fabrikalarında yangın çıktı. Bizler kendi firmamızda 15 yıl kesintisiz kasko yaptırdık, son 7 yıldır kaskomuz yok. Mobilya ürünleri petrole dayalı ürünler. Yandığı zaman üzerine su da sıksanız suyu da yakıyor ve sönmüyor. Tamamen yok olduğundan ve kasko şirketleri de bundan zarar gördüğü için mobilyaya böyle bir şey uygulanıyor. 6-7 yıldır hiçbir şirket teklif dahi vermiyor. Buraya gelen ne kadar bakanımız, milletvekilimiz var ise bu konuyu aktardık. Herkese söylememize rağmen kasko şirketleri özel şirketler olduğu için aynı şekilde devam ediyor. Hammadde bitmeden yangın sönmüyor. Her şey petrol. Yan fabrikalara sıçramasın diye mücadele ediyorlar. Sanayicilerimizi topladık ve "şirketler kasko yapmıyor ama biz kendi aramızda toplanalım. Burada ya sigorta kooperatifi kuralım. Herkesten yılda 500-600 bin TL para alalım" dedik. "Birleşelim ve kendi derdimize kendimiz çare olalım" dedik. Daha önce böyle şeylere teşebbüs edilmemiş. İlk defa böyle bir teklif gelmiş. Geçen günlerde de bir firmamız da yangın çıktı. Bizde burada bütün sanayicilerimizi gezdik ve yardım topladık. Tutanakla sanayicimize teslim ettik. Bizler insanız ve duygularımız var. Bir firmada yangın çıkıyor ve 30-40 yıllık birikimleri bir anda gidebiliyor. Bizim de başımıza gelebilir. Kayseri'mizin ve organizemizin esnafı hayırsever ve anlayışlı insanlar. Bizim bu yardımımıza da karşılık verdiler" ifadelerini kullandı.

"OSB'de seyyar satıcı kalmayacak"

Kayseri OSB'de seyyar satıcıların hoş bir görüntü oluşturmadığının altını çizen Mehmet Yalçın, "Bölgede yol kenarlarında barakalar, börek satanlar var. Bu bölgemiz için hoş bir görüntü değil. Bölgemiz tertibi, düzeni ve projesi ile Türkiye'ye örnek proje. Fevzi Mercan Camii'nin orada yapılacak olan iş merkezleri ile sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak pastane, fırın, lokanta gibi iş yerlerinin olacak. Dolayısıyla bununla beraber bölgedeki seyyar satıcıların kalmayacak" dedi. - KAYSERİ