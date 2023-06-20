Bafra'da atıl arazilere defne fidesi dikilerek gelir kaynağı sağlanacak

Samsun'un Bafra ilçesinde atıl arazilere defne fidesi dikilerek kırsal kesimde yaşayanlara gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor. Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 kırsal mahallede 35 kişiye ücretsiz verilen 20 bin defne fidanı, 120 dönüm arazide toprakla buluşturuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde atıl arazilere defne fidesi dikilerek kırsal kesimde yaşayanlara gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 kırsal mahallede 35 kişiye ücretsiz verilen 20 bin defne fidanı, 120 dönüm arazide toprakla buluşturuldu.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, AA muhabirine, sulama imkanı olmayan atıl arazileri değerlendirerek, bu bölgede yaşayanların gelirini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda dağıtılan defne fidelerinin dikildiğini belirten Bayraktar, 3 yıl içinde ilk hasadın yapılmasını hedeflediklerine vurguladı.

Vatandaşların dönüm başına 11 bin lira gelir elde etmesini hedeflediklerini vurgulayan Bayraktar, "Defnenin yaprağı kozmetik ve tıp dünyasında her geçen yıl artan taleple kullanılmaktadır. Bafra ile Alaçam ilçelerinden ihracat da yapılmaktadır. Bu sebeple ülkemize döviz girdisi sağlanabilecektir." dedi.

Müstecep Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sezgin ise 4 dönüm arazisine 700 defne fidanı diktiğini anlatarak, Bafra Orman İşletme Müdürlüğünün uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Halil Sezgin de 20 dönüm arazisi için bin fidan desteği aldığını kaydetti.