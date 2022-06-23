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Akşener'in emekli maaşı için vaadi

Demirören Haber Ajansı - Murat Yayın - Ekonomi
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Akşener'in emekli maaşı için vaadi

MALKARA VE HAYRABOLU İLÇESİNİ ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın ardından Malkara ve Hayrabolu ilçesine geçti.

MALKARA VE HAYRABOLU İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın ardından Malkara ve Hayrabolu ilçesine geçti. Malkara ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlara seslendi. İl ve ilçeleri gezdiğini söyleyen Akşener, "O dükkanların içinde ağlayarak bu gece de ne pişireceğini bilmeyen kadınlar gördüm. Asgari ücretle çocuğunu okutmak konusunda ne yapacağını bilemeyen babalar gördüm. 92,96 puan almış ama atanamamış, mülakatta elenmiş, 58 puanla 62 puanla yanındaki arkadaşının A parti bünyesinde yanında dayısı olduğu, dayısı olduğu için yandaş olmuş insanların atandığını görüp ağlayan anneler, ağlayan babalar, ağlayan gençler gördüm. Esnafın hali zaten içler acısı. Malkara'da da durum aynı" dedi.Malkara'nın ardından Hayrabolu ilçesine geçen Akşener, partililer tarafından davul- zurna eşliğinde karşılandı. Akşener, yaptığı konuşmanın ardından esnafı ziyaret etti.

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ),

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Ekonomi

Meral Akşener İYİ Parti Hayrabolu Tekirdağ Politika Ekonomi Haberler

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