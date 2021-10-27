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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ziraat...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ziraat GMYO1,821,669,64
Sarkuysan16,8015,885,79
Erbosan120,10114,005,35
Ege Endüstri1.296,501.237,004,81
Aksa23,5822,504,80
Çemtaş14,7814,154,45
Akbank5,785,583,58
Garanti Bankası9,569,243,46
Ülker Bisküvi20,3019,712,99
Selçuk Ecza Deposu9,018,762,85
QUA Granite Hayal Yapı11,2310,942,65
İndeks Bilgisayar6,726,552,60
İş Bankası (C)5,615,472,56
Aksa Enerji7,467,282,47
Oyak Çimento6,936,772,36
Coca Cola İçecek83,6581,752,32
Yapı ve Kredi Bankası2,662,602,31
Mavi Giyim71,8570,252,28
İş Yatırım Menkul Değerler15,5115,202,04
ARD Bilişim Teknolojileri45,6644,781,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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