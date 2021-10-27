Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ziraat GMYO 1,82 1,66 9,64 Sarkuysan 16,80 15,88 5,79 Erbosan 120,10 114,00 5,35 Ege Endüstri 1.296,50 1.237,00 4,81 Aksa 23,58 22,50 4,80 Çemtaş 14,78 14,15 4,45 Akbank 5,78 5,58 3,58 Garanti Bankası 9,56 9,24 3,46 Ülker Bisküvi 20,30 19,71 2,99 Selçuk Ecza Deposu 9,01 8,76 2,85 QUA Granite Hayal Yapı 11,23 10,94 2,65 İndeks Bilgisayar 6,72 6,55 2,60 İş Bankası (C) 5,61 5,47 2,56 Aksa Enerji 7,46 7,28 2,47 Oyak Çimento 6,93 6,77 2,36 Coca Cola İçecek 83,65 81,75 2,32 Yapı ve Kredi Bankası 2,66 2,60 2,31 Mavi Giyim 71,85 70,25 2,28 İş Yatırım Menkul Değerler 15,51 15,20 2,04 ARD Bilişim Teknolojileri 45,66 44,78 1,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler