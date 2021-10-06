Otokar, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda elektrikli Kent Electra'yı tanıtacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otokar, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda elektrikli Kent Electra'yı tanıtacak

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Otokar, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda elektrikli Kent Electra'yı tanıtacak

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alıyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda yerini alıyor.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 1945 yılından bu yana gerçekleştirilen, bu yıl 55 farklı ülkeden üst düzey yetkiliyi ağırlayacak olan şurada Otokar, ulaşım sektörünün geleceğini belirleyecek yenilikçi çözümlerini tanıtacak.

Mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunların çözüm önerileriyle ele alınacağı etkinlik; 6-8 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Kara, demir, deniz ve hava yolları ile haber leşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların panellerde yer alacağı şurada ayrıca, çeşitli ülkelerden bakan ve bakan düzeyinde katılımla Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

Son 10 yılda 1,3 milyar TL'lik Ar-Ge harcaması ile alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan Otokar, şuranın etkinlik parkında elektrikli otobüsü Kent Electra'yı tanıtacak.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50'den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın dinamik, zarif ve modern tasarımıyla dikkati çeken yeni elektrikli otobüsü; daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlandı.

Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabilen Kent Electra; tasarımının yanı sıra konforu, teknolojisi, güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kemal Kılıçdaroğlu İrem Derici Pınar Deniz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otokar, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda elektrikli Kent Electra'yı tanıtacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:25:32. #1.12#