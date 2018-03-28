Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri, Destekleri Anlatacak

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve yeni uygulamaların tanıtımının sağlanması için bakanlık uzmanlarından oluşan bir heyetin 30-31 Mart tarihlerinde Malatya, Diyarbakır ve Mardin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre başkanlığında 40 kişiden oluşan bir heyetin 30-31 Mart 2018 tarihleri arasında her ilde 20'şer olmak üzere Diyarbakır, Malatya ve Mardin'de yerleşik toplam 60 firmayı ziyaret edeceğini ifade etti.

Söz konusu ziyaretlerin, 6 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak icra edileceğini aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Söz konusu ziyaretlerde, her bir çalışma grubunda genel müdür, genel müdür yardımcısı ve uzman seviyesinde Ekonomi Bakanlığının farklı genel müdürlüklerinden temsilciler tarafından, bakanlıkça verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine ilk elden bilgiler verilecek ve varsa firmaların sorunları dinlenecektir. Her ilde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek firma ziyaretlerinin yanı sıra, 31 Martta GAİB Genel Sekreterliği ile ilgili ilin ticaret ve sanayi odasının organizasyonunda bütün firma temsilcilerinin katılımına açık bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. Üyelerimiz için büyük önem taşıyan bu ziyaretlerin başarılı geçmesini diliyorum."