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EIA'nın yılın ilk yarısı için petrol fiyatı tahmini 62 dolar

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), yılın ilk yarısında Brent petrolün varil fiyatının ortalama 62 dolar olacağı tahmininde bulundu.

23.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:38
EIA'nın yılın ilk yarısı için petrol fiyatı tahmini 62 dolar

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), yılın ilk yarısında Brent petrolün varil fiyatının ortalama 62 dolar olacağı tahmininde bulundu.

EIA'dan yapılan açıklamada, ay başında ABD ve arasındaki gerginliğin artması nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatının 70 dolara kadar çıktığı hatırlatıldı.

İki ülke arasındaki gerginliğin düşmesiyle piyasada risklerin azaldığının ifade edildiği açıklamada, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yılın ilk yarısında ortalama 62 dolar olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, küresel petrol piyasasında arz kesintisi endişesinin zayıfladığı ve fiyatlar üzerinde yılın ilk yarısında yukarı yönlü hareketlenmenin beklenmediği vurgulandı.

Kaynak: AA
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