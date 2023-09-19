Kütahya OSB Akademi'de 'Mavi Yakayı Yönetmek' Eğitimi Verildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarının ve çalışanlarının kişisel gelişim, toplumsal farkındalık ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirilen Kütahya OSB Akademi'de 'Mavi Yakayı Yönetmek' eğitimine katılımcılardan gelen ilgi nedeniyle, eğitimin üç ayrı sınıfa bölünerek 3 ayrı günde verilmesine neden oldu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yatırımcılarının ve çalışanlarının kişisel gelişim, toplumsal farkındalık ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirilen Kütahya OSB Akademi'de "Mavi Yakayı Yönetmek" eğitimine katılımcılardan gelen ilgi nedeniyle, eğitimin üç ayrı sınıfa bölünerek 3 ayrı günde verilmesine neden oldu.

OSB Akademi resmi internet sitesinde en fazla başvuru alan eğitimlerden biri olan "Mavi Yakayı Yönetmek" eğitimi, 15-16 ve 18 Eylül tarihlerinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmaların yönetici ve çalışanlarının katılım sağladığı eğitimlerde, eğitmen Hakan Balsızan tarafından katılımcılara; farklılıkları anlama ve yönetebilme, duygu yönetimi ve duygusal okuryazarlık, transaksiyonel analiz vb. konular aktarıldı.

Sözlü anlatımlar ve etkinliklerle birlikte verimli saatlerin yaşandığı "Mavi Yakayı Yönetmek" eğitimleri katılımcıların soruları, görüşleri ve geri bildirimlerinin akabinde son buldu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, OSB Akademi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarında, "Eğitimlerimizin bu kadar büyük bir ilgi görmesi, iş dünyasında kalifiye profesyonellerin talep edilen becerilere sahip olma isteğini yansıtıyor. İş dünyasında başarılı olmanın anahtarı, teknik bilgiye ek olarak insan ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmekten geçiyor. Biz de bu konuda katılımcılarımıza rehberlik etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - KÜTAHYA