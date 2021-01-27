Eğirdir'de kaza: 1 yaralı
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Eğirdir'de kaza: 1 yaralı

27.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:00
Eğirdir'de kaza: 1 yaralı

Eğirdir'de kaza: 1 yaralıISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Eğirdir'de kaza: 1 yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir Baba Sultan kavşağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. S.A.'nın kullandığı 32 AAP 494 plakalı otomobille M.D. yönetimindeki 32 ABG 331 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan otomobil kurtarıcı yardımı ile kaldırılırken sürücüsü S.A.'nın hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü M.D., "Otomobil önümde birden durdu ben de arkasından vurdum. Benim suçum yok, hasarımı kim karşılayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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