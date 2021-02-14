Ege Denizi'nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin güneyinde yarından başlayarak perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saaat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 18 Şubat öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya