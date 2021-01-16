Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'ndan, EDGED'e ziyaret
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Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'ndan, EDGED'e ziyaret

16.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:14
Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'ndan, EDGED'e ziyaret

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'ni (EDGED) ziyaret etti.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'ni (EDGED) ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, Aşılıoğlu'nun Edirne'de ekibiyle mazlumların gönlünde taht kurduğu, insani konularda üstün yardımlaşma mücadelesi verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyarette Aşılıoğlu'na, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde onursal üyelik belgesini takdim etti. Onursal üyemiz AFAD İl Müdürümüz Ali Altındal'ın da eşlik ettiği ziyarette nazik hediyesi ve hoş sohbeti için Musa Aşılıoğlu müdürümüze teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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