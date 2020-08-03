Edirne'den kısa kısa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyeye ait kamp ve karavan alanında yüzlerce misafirin tatilinin geçirdiğini bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyeye ait kamp ve karavan alanında yüzlerce misafirin tatilinin geçirdiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Saros Körfezi kıyısında yer alan Erikli sahilindeki kamp alanında 900 tatilcinin konakladığını belirtti.

Kurban Bayramı'nda Saros Körfezi'nin tercih eden vatandaşların huzurlu bir ortamda tatil geçirmeleri için çaba sarf ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kamp alanımızda 250 çadırda 900 misafirimiz tatil yapıyor. Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen kamp ve karavan alanında misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.

Sahillerimizde çadır alanı ile düzen ve disiplin sağlıyor, vatandaşlarımız ve misafirlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz."

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığına Veli Çolak atandı

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığı görevine Veli Çolak'ın atandığı bildirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çolak'a mazbatası AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne İl Başkanı Belgin İba tarafından verildi.

İlçe Başkanlığı görevine atanan Çolak'ı tebrik eden İba, "Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiği bu kutlu görevde başkanımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA