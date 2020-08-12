EA Access ücreti ne kadar? EA Access oyunları | Valve Steam işbirliği yeni bir oyun deneyimi kazandırıyor!
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EA Access ücreti ne kadar? EA Access oyunları | Valve Steam işbirliği yeni bir oyun deneyimi kazandırıyor!

EA Access nedir? EA Access neleri kapsar? EA Access fiyatı ne kadar? EA Access platformları neler? EA Access %10 indirimi ile yeni bir oyun deneyimi sunuyor.

EA Access ücreti ne kadar? EA Access oyunları | Valve Steam işbirliği yeni bir oyun deneyimi kazandırıyor!
12.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:48

Electronic Arts ve Valve işbirliği ile çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan EA Access aboneliği Steam sayfasında aktif edildi. Sık sorulan sorulara da yanıt veren EA Access, birçok fırsat sunuyor.

EA ACCESS NEDİR?

EA Access, EA oyunları için vazgeçilmez adreslerden biridir. EA oyunlarına sahip olmak isteyenler için kullanışlı ve avantajlı bir platformdur. Ayrıca, en sevdiğiniz EA oyunlarından çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Abonelik ile birçok ödüle, özel denemeye ve indirime sahip olabilirsiniz.

EA ACCESS NELERİ KAPSAR?

Özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikleri, yeni oyunların erken erişimlerini ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişebilirsiniz.

Seçilmiş yeni oyunlar yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayabilirsiniz.

Electronic Arts'ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayabilirsiniz.

Steam'deki oyun indirmeleri, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC'ler gibi tüm dijital EA Alışverişlerinizde %10* indirim fırsatını yakalayabilirsiniz!

EA Access ücreti ne kadar? EA Access oyunları | Valve Steam işbirliği yeni bir oyun deneyimi kazandırıyor!

EA ACCESS STEAM'DE NE ZAMAN AÇILACAK?

Çok yakında, fakat yayınlandığı anda bilgilendirilmek istiyorsanız sitede yer alan"EA'İ TAKİP ET" düğmesine basıp güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

EA ACCESS FİYATI

Ayda 12 TL olan abonelik yılda sadece 65 TL.

Daha fazlası için buraya tıklayın.

EA ACCESS OYUNLARI

EA Access ile bazı oyunları ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Bunların en başında Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies, Star Wars Battlefront ve daha birçok oyun bulunuyor. Öne çıkan oyunların dışında pek çok oyun sitede yer alıyor. Daha fazlası için siteyi ziyaret edebilirsiniz. Oyun seçenekleri için pek çok kategori de bulunuyor.

Titanfall 2

NFS Head Deluxe Edition

Star Wars: Battlefront II

Battlefield 4, 5

Sims 4

Mass Effect 2, 3

Dead Space

Sea of Solitude

FE

EA Access ücreti ne kadar? EA Access oyunları | Valve Steam işbirliği yeni bir oyun deneyimi kazandırıyor!

EA ACCESS OYUN DENEMESİ İLE OYUN OYNADIĞIMIZDA İLERLEME AKTARILACAK MI?

EA Access üyeleri seçilmiş yeni Electronic Arts oyunlarını yayınlanmadan önce sınırlı süreliğine indirip deneyebilir. EA Access üyeliğiyle EA'in en yeni ve en iyi oyunlarını ilk oynayan siz olacaksınız. Ayrıca oyunun demosunu değil, kendisini denediğiniz için ilerlemeniz aktarılacak ve böylece oyunu satın almaya karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

EA ACCESS ERKEN ERİŞİM DÖNEMİ SONRASI OYUNLARI OYNAMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Erken erişim denemesi tamamlandıktan sonra oynamaya devam etmek istiyorsanız oyunu satın almanız gerekir.

EA ACCESS PLATFORMLARI

EA Access, Origin.com ile PC'de, Xbox One'da ve PlayStation4'te mevcut.

EA ACCESS %10 ÜYELİK İNDİRİMİ

Steam'deki tam sürüm oyunlar, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC'ler gibi dijital EA Alışverişlerinizde tasarruf edebilirsiniz.

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