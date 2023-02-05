Zelenski'den Sunak'a 'tank eğitimi' teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, İngiltere'de Challenger tankları için eğitilen Ukrayna askerleri konusunda Sunak'a teşekkür ettiğini belirtti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rishi Sunak ile konuştum ve Ukraynalı ekipleri Challenger'lar konusunda eğitmeye başladıkları için teşekkür ettim. Ukrayna ordusunun yeteneklerini daha da genişletmekten, kısa ve uzun vadede Ukrayna'ya çok yönlü destekten bahsettik" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, 29 Ocak'ta Ukraynalı askerlerin Challenger tankları için eğitim almak üzere İngiltere'ye geldiğini duyurmuştu. Bakanlık, Ukraynalı askerlerin uçaktan inerken fotoğraflarını paylaşarak, "Ukraynalı tankçı birlikleri, Rusya'ya karşı devam eden mücadeleleri için eğitime başlamak üzere İngiltere'ye geldi. Birleşik Krallık, küresel ortak ülkelerle birlikte Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak ve bu da Ukrayna'ya uluslararası desteğin gücünü gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.