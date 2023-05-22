Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birleşmesinin 33. yıl dönümü tebrik mesajlarıyla kutlandı

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birleşmesinin 33. yıl dönümü münasebetiyle yerel ve uluslararası camiadan tebrik mesajları yayımlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de tebrik mesajları gönderdi. Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme de haberde yer aldı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birleşmesinin 33. yıl dönümü münasebetiyle yerel ve uluslararası camiadan tebrik mesajları yayımlandı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey ile Güney Yemen'in birleşmesinin yıl dönümü nedeniyle Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'yi tebrik etti.

Putin, Rusya'nın, Yemen krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden de gönderdiği mesajda, Alimi ile Yemen halkının, 22 Mayıs Ulusal Bayramı'nı en iyi dileklerle kutladığını dile getirdi.

Biden, "ABD, bugün ve her gün Yemen halkının yanında olacak, barış, güvenlik ve istikrar arzusunun gerçekleşmesini destekleyecek ve yaklaşık 10 yıldır ülkede süren çatışmanın kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen tüm çalışmaları destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa'nın Sana Büyükelçiliği'ninTwitter hesabından yayımlanan mesajında, "Yemen, tüm Yemenlilerindir. Ülkenin yeniden istikrara kavuşması ise bu ülkenin tüm vatandaşlarına hizmet edecek bir devletin inşa edilmesiyle mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de Alimi'ye gönderdiği tebrikte, Yemen'in birleşmesinin yıl dönümünde Yemen halkı için güvenlik ve istikrar temennisinde bulundu.

Yerel düzeyde de Yemenli Siyasi Partiler ve Güçler Ulusal İttifakı ile Güney Ulusal Koalisyonunun yaptığı açıklamalarda, Yemen Ulusal Bayramı'nın tarihi bir an olduğu, halkın demokrasi ve modern devleti kurma hayalinin kapısını araladığı vurgulandı.

Sözde Yemen hükümeti Başbakanı Abdulaziz Habtur ise Husilere ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, kuzey-güney ayrımının işgalci tanımlamalar olduğunu dile getirdi ve Yemen'in birleşmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, müzakere masasında da dile getirdiği gibi "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nın 2216 sayılı kararına" sıkı sıkıya bağlı. Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Yemen'de son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.