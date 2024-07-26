ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor ? ÖTV indirimi fiyatları ne kadar düşürecek?

Uzun zamandır beklenen şarj edilebilir hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile, dışarıdan şarj edilebilen ve 70 kilometreden fazla menzil sunan hibrit araçlara ÖTV teşviki uygulanacak. Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor ? ÖTV indirimi ile fiyatlar ne kadar düşürecek? İşte, detaylar…

ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR ?

Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometreyi geçen şarj edilebilir hibrit araçlar için ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

Bu düzenlemeye göre:

- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşan araçlar için yüzde 60 ÖTV uygulanacak.

- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçip 1800 cm³'ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi geçmeyen araçlar ise yüzde 70 ÖTV ile vergilendirilecek.

Yapılan yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Tüm plug-in Hybrid araçlar yeni düzenlemenin şartlarını karşılamıyor. BYD Seal U DM-i, yüzde 30 ÖTV diliminde yer alırken, BMW X1 xDrive30e ve DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri yüzde 60 ÖTV oranına tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları ise yüzde 80 idi.

ÖTV İNDİRİMİ FİYATLARI NE KADAR DÜŞÜRECEK?

BYD Seal U DM-i'nin liste fiyatı henüz belli olmadığı için kesin bir hesaplama yapılamasa da, bu araç en büyük indirimi alacak gibi görünüyor. Türkiye'ye büyük bir yatırım yapan BYD'nin sıfır kilometre araçları ilan sitelerinde 2 milyon 150 bin liradan satışa sunuluyor. Bayiler de bu fiyat aralığını göz önüne alarak, BYD Seal U DM-i'nin yeni fiyatının yaklaşık 1 milyon 320 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

BMW X1 xDrive30e'nin mevcut fiyatı 4 milyon 87 bin liradan, yeni düzenleme ile 3 milyon 632 bin 887 liraya düşmesi bekleniyor. DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin ise 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının, yeni düzenleme ile 3 milyon 980 bin 532 liraya gerilemesi öngörülüyor.