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Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
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Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat operasyonuna dair görüntülerde operasyonu yöneten komutanın Seyf Polat olduğu görüldü. Polat'ın geçtiğimiz temmuz ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

27 Kasım'dan beri Suriye ordusuyla çatışan ve hızla başkent Şam'a ilerleyen Esad muhalifi silahlı gruplar, İdlib, Halep ve Hama'dan sonra Dera'yı da ele geçirdi. Muhalifler Humus kentinin civar köylerini de alarak merkezine dayandı. Heyet El Tahrir Şam, Humus'taki Şam'a bağlı güçlere kenti terk etmeleri çağrısı yaptı.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

OPERASYONU SEYF POLAT YÖNETİYOR

İlerleyiş sürerken Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat operasyonuna dair yeni görüntüler paylaşıldı. Tel Rıfat operasyonunda Hamza Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeninin yer aldığı görüldü. Karargahtan paylaşılan görüntülerde operasyonu yöneten komutanın Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat olduğu ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Müşterek Kuvvetler bileşenleri Hamza Özel Kuvvetler Tümeni komutanı Seyf Polat ve Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammed Cesim, geçtiğimiz Temmuz ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Seyf Polat, Bahçeli'yi ziyaretiyle ilgili açıklamasında "Büyük bir gururla, tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için milli çalışmanın önemini ilham eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendisine Suriyelilerin ve özellikle Türkmenlerin selamlarını ilettik. Suriye davasına verdiği destek için şükranlarımızı arz ettik. Zatıalileri, Türk ve Suriyeli halkları arasındaki tarihi kardeşliği vurguladı" ifadelerine yer vermişti.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

BAHÇELİ'DEN DESTEK MESAJI

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Türkmenleri'ne Türk devlet ve milleti olarak dün olduğu gibi bugün de ve yarın da desteklerini sürdüreceklerini ifade etmişti. Ayrıca Bahçeli, MHP olarak Türkmenlerin her zaman yanında olduklarını ve Suriye Türkmenlerinin haklı davalarını Türk devletinin ve milletinin bir parçası olduğunu ve her şartta Suriye Türkmenlerini her şartta destekleyeceklerinin altını çizmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

chplilerinde kandildekilerle resimleri çıkıyor aradaki fark bu işte

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BUNLARDAN HICBI CACIK OLMAZ !!

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Yorum Beğenme194
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Haber YorumlarıEjder Kara:

DEVLET BAHÇELİ DEMEK TÜRK YÜZYILI DEMEKTİR.

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme115
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu bunak ölmeyi unutmuş

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme105
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Haber YorumlarıMurat Celik:

sayın Devlet Bahçeli Allah ömrünü uzun etsin inşallah sen ne büyük insansın teröriste terörist diyemeyen CHP'ye bile teröristin kim olduğunu öğrettin Allah ömrünü çok uzun çok uzun etsin

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

Arap dost

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Apocu kankalarıyla fotoğrafı çıkmış bunağın

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Kurt kurtla çakal çakalla iş tutar aradaki fark bu .

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Türkmenlere sahip çıkan kim olursa olsun Türk milletinin takdirine şayan bir duruş sergilemiştir..İran, ırak ve suriyede türkmemler çok zalimce katledilmiştir ve buna son verme zamanı gelmiştir..tengri türkü korusun ve yüceltsin...amin...

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Haber YorumlarıKral Çplak:

Bir başka devlettteki silahlı direniş grupları ile görüşmek destek vermek iç işlerine karışmak bize helal ama başka ülkelerin bizdeki silahlı terör örgütleri ile görüşmesi destek vermesi haram. Bizim diğer ülkelerden ne farkımız kaldı. Adamlara deseki ki PKK ya destek veriyorsunuz onlarda bize diyecek siz de HTŞ ÖSO ya destek veriyorsunuz.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
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