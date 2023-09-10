Libya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası şiddetli yağışlara neden oldu ve sel felaketine yol açtı. Sel sularına kapılan araçlar ve yaşanan su baskınları sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Ulaşım aksarken, arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve petrol limanları tedbir amaçlı kapatıldı.

Libya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybederken, araçlar sel sularına kapıldı.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası şiddetli yağışa neden oldu. Sel ve su baskınlarının yaşandığı ülkede 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım aksarken, selin vurduğu bölgelere çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi. Libya'nın ulusal petrol şirketi de alarm durumuna geçerek, 4 petrol limanını tedbir amaçlı kapattı. - TRABLUS