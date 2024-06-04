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TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

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TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesi hakkındaki düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme, 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilirken karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti. Mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin, Anayasa'da yer alan "mülkiyet hakkına ilişkin" olduğu ifade edilen kararda, bu konuda KHK ile düzenleneme yapılamayacağı kaydedildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, AYM, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. Düzenlemenin tümünün iptal edilmesi istemini reddeden Yüksek Mahkeme, düzenlemede yer alan bazı hükümlerin ise iptalini kararlaştırdı.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM'nin kararına göre TRT genel müdürünün aylığıyla ilgili düzenlemeyi mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin, Anayasa'daki 'mülkiyet hakkına ilişkin' olduğu ifade edilirken bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı kaydedildi. Karar dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

TRT GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü birbirinden ayrıldı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı atandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitiminin ardından 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, 2018- 2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (9)

Name:

kamuda çalışıyorum. klimaları kapatiyorum, fazla yanan lambaları sonduruyorum tasarruf olsun diye. adamlar mali götürüyor. olsun yine de bu milletin parası doğru bildiğimden şaşmam. evde ne yapıyorsam acmiyorsam işte de yapmam

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cavit dogan:

Helall olsun kardeşim, sen yolundan şaşma. bak yukarıda bir örnek verdim..

yanıt37
yanıt0
Alirıza Tunç:

TRT ne işe yarıyor kapatın gitsin

52
10
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Sihirbazın Çırağı:

Doğduğu gün güneş tutuldu askere gitti muharebe çıktı eve döndü salgın oldu nikahlandı gecesinde karısı öldü... Halâ daha aldığımız maaşlar bize helal diyorlar.

60
1
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Özcan Özcan:

arkadaş trt de abdülhamit dizisini izliyorum adam neredeyse italyayı fethediyor.Gerçeği araştırıyoruz,biliyoruz adam korkudan saraydan çıkamamış.2 tr büyüklüğünde toprak kaybetmiş.Şu dizileri adam gibi yapın güldürmeyin kendinize.

yanıt29
yanıt15
Ömer Can:

bunların gözünü ancak toprak doğurur

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0
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Özcan Özcan:

amin ecmain hilal kaplanın maaşı ne kadar acepppp

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Baba Yabgu:

Kim bilir kaç yerden maaş alıyor bu bilinen devletisoydular

23
1
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Hikmet Bal:

adam 40 sene çalışmış emekli olmuş alıyor 10 TL maış neymiş genel müdürümüz alıyor bir milyon maış ne güzel bir dünya

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