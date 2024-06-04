Fatih Terim, Beşiktaş'a mı geliyor? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Yunanistan takımı Panathinaikos'la yollarını ayıran Fatih Terim'in Süper Lig devi Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialar giderek artıyor. Peki, Fatih Terim, Beşiktaş'a mı geliyor? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Detaylar haberimizde...

FATİH TERİM, BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan, kongre üyesi olan ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat, Fatih Terim ile Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında konuştuklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, 'Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yaptı. Fatih hocanın transfer bütçesi ve sözleşme ile ilgili düşüncelerini öğrendi. Cuma gününden önce Bodrum'da yeniden bir araya gelecekler ve kesin kararı verecekler. Bana göre Fatih hocanın kabul etme olasılığı yüzde 70. Şayet anlaşamazlarsa Serdar Topraktepe ile devam etmek de alternatifler arasında' ifadelerini kullandı.