İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazlardan çok sayıda Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar 3'üncü gününde devam ederken, İsrail bombardımanlarında Gazze Şeridi'nde çok sayıda bina yıkıldı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'ndaki Younis ailesine ait olan bina İsrail bombardımanı sonucu yıkılırken, saldırıda bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan bir kız çocuğunu ise sağ olarak kurtardı. Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, "İşgal, vatandaşların evlerini hiçbir uyarıda bulunmadan bombalayarak sivillere yönelik saldırısını artırdı" dedi.

İsrail'in 15'ten fazla aileyi bombalayarak evlerini yerle bir ettiğini, onlarca ölü ve yaralı bırakarak katliamlar yaptığını vurgulayan hükümet, "İsrail baskınlarında dün gece yarısı itibarıyla 619 konut tamamen yok edildi. 5 bin 350 konut ise kısmen hasar gördü. Onlarca kamu ve hizmet tesisi, cami, banka şubesi bombalandı" dedi.

İsrail'in şu anda Gazze Şeridi'nin çeşitli yönetim birimlerinde 71 barınma merkezinde bulunan yaklaşık 80 bin kişinin yerinden edilmiş olmasına neden olduğunu aktaran hükümet, "Olanlar, işgalin suçluğunu durdurmak için uluslararası toplumun acil ve hızlı müdahalesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin de yaralandığını bildirdi. - GAZZE