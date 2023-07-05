İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki iki siteye roketli saldırı düzenledi. İsrail, Filistin'i vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın kimyasal birimi tarafından kullanılan bir yer altı silah tesisinin vurulduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Filistinli grupları hedef alan 44 saatlik saldırıda Cenin'de 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

- İsrail'den Gazze'ye roket saldırısı

GAZZE - İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki iki siteye roketli saldırı düzenledi.

İsrail, Filistin'i vurmaya devam ediyor. İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki El-Baydar ve kuzey şeridindeki Beit Lahiyeh bölgelerindeki mevzileri vururken, El-Baydar'da çok sayıda ev hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmadığını bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın kimyasal birimi tarafından kullanılan bir yer altı silah tesisinin vurulduğu belirtildi. Saldırıların, İsrail'in güneyine roketle düzenlenen saldırılara karşı yapıldığı açıklandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğu ve saldırıyı kimin başlattığına bakılmaksızın roket ateşine hava saldırılarıyla karşılık verdiği belirtilen açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından Gazze'den Sderot şehrine ve yakın bölgelere atılan 5 roketin düşürüldüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Filistinli grupları hedef alan 44 saatlik saldırıda Cenin'de 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 120 kişinin yaralandığını bildirdi.