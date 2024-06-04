Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemin önemli konularından biri. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ikramiye ödeniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarihler!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyelerinde artış yapıldı.

Bu düzenlemeye göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla ödenen bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira iken, bu yıl 3 bin liraya yükseltildi.

İKRAMİYELER HANGİ TARİHTE YATIRILACAK?

Her bayram olduğu gibi, 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenmesi için takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." dedi. Bu açıklamaya göre, emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran'a denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin 3-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye ödemelerinden faydalanacak.