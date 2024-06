Mbappe Real Madrid ile sözleşme imzaladı!

Mbappe, PSG'de geçirdiği başarılı yılların ardından, kariyerine Real Madrid'de devam etmeyi tercih etti. Bu transfer, Real Madrid'in hücum hattını daha da güçlendirecek ve takıma büyük bir dinamizm katacak. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması, kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Fransız forvetin hızı, tekniği ve gol yeteneği, Real Madrid'in oyun tarzına mükemmel bir uyum sağlayacak. Bu transfer, Real Madrid'in kadrosunu daha da derinleştirirken, PSG'nin de hücum hattında önemli bir boşluk yaratacak. Mbappe'nin Real Madrid'de göstereceği performans, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

KYLİAN MBAPPE REAL MADRİD'İN KADROSUNA KATILDI!

Real Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu Kylian Mbappe ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Mbappe, bu anlaşma ile kariyerine İspanyol devinde devam edecek.

Mbappe, Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de geçirdiği süre boyunca 256 gol atarak kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu. Ayrıca, Fransa Milli Takımı ile 77 kez sahaya çıktı ve önemli başarılar elde etti. 2018'de dünya şampiyonluğu ve 2022'de dünya ikinciliği yaşadı.

Mbappe'nin Real Madrid'e katılmasının, kulübün hücum hattını güçlendireceği ve gelecekteki başarı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Real Madrid taraftarları, bu transferin takıma kazandıracağı dinamizm ve heyecan için sabırsızlanıyor.