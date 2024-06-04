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Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 4 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Merve eleme adayı mı?

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Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Merve eleme adayı mı oldu ve Survivor'da son bölüm neler oldu soruları gündeme geliyor. TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2024 yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Peki, 4 Haziran eleme potasına kim girdi? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Merve eleme adayı mı? 4 Haziran Survivor'da eleme potasına ilk kim girdi ve son bölüm neler oldu soruları gündeme geliyor. Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor finaline sayılı günler kala her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. 4 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024'te sıralama oyunu tamamlanmasının ardından en iyi süreyi Batuhan Karacakaya elde etti. Batuhan Karacakaya,, bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, 3 galibiyet alan rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkacak. Atışlar ve mücadele giderek artarken, yarışmacılar daha fazla sembol düşürecek, 2 halka atışı ve 1 basket atışı yaparak sayı kazandılar

Finalde Nefise Karatay ile Batuhan Karacakaya karşı karşıya geldi. Batuhan, 3-0'lık skorla haftanın birinci bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandı ve böylece ödülün de sahibi oldu. Sembolü kazanan Batuhan, üç arkadaşının da ödülden faydalanmasını sağladı. Nefise, Seda ve Ogeday'ı seçen Batuhan, bu şekilde ödülü paylaşmış olacak.

Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 4 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Merve eleme adayı mı?

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, eleme adayını açıkladı. Batuhan, Merve'yi eleme potasına gönderdi. Bu hafta Survivor'da ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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