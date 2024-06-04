SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var?

Kayseri'de yaşanan son dakika olayı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Eğitim uçağının düşmesi sonucu büyük bir panik yaşanıyor. Eğitim uçağındaki mürettebatın son durumu merak ediliyor. Kayseri'deki korkutan olayda kaç kişinin öldüğü araştırılıyor. EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? İşte ayrıntılar...

EĞİTİM UÇAĞI NEREDE DÜŞTÜ?

Kayseri'de korku dolu anlar yaşanıyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. Uçaktaki mürettebattan haber alınamazken bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

2 PİLOT ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.