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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 gün mü, uzatılacak mı? Kurban'da kaç gün tatil? Milyonların beklediği haber geldi!

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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban'da kaç gün tatil? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Tatilin 9 gün olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda net bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile öğreneceğiz.

28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulan hükümet bir yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yılda içinde hangi çalışmalara imza atıldığını, bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısının ardından açıklayacak. Milyonların kilitlendiği Beştepe'deki toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağının da netleşmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban'da kaç gün tatil? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! İşte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından yapacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban'da kaç gün tatil? Milyonların beklediği haber geldi!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban'da kaç gün tatil? Milyonların beklediği haber geldi!

BEKLENTİLER OLDUKÇA ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban'da kaç gün tatil? Milyonların beklediği haber geldi!

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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