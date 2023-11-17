Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu akşamki görüşmeleri öncesinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'dan Almanya'ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail'e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu akşamki görüşmeleri öncesinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Scholz İsrail’in kendini savunma hakkını vurgularken Erdoğan ise Gazze’deki sivil ölümlerine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’de sivilleri öldürmesine karşı yeterince ses çıkarılmamasını eleştirirken “ İsrail Filistin savaşını bir borçluluk psikolojisi içinde değerlendirmemek gerekir” dedi ve ekledi:

“Bakın ben rahat konuşuyorum.

“Bizim İsrail’e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor.

“Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok.”

Önümüzdeki hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in İsrail’i ziyaret edeceğini hatırlatan Erdoğan, Almanya’nın bir taraftan, Türkiye’nin de diğer taraftan tutarak insani ateşkesi birlikte sağlayabileceğini ve “bölgeyi ateş çemberinden kurtarabileceğini” belirtti.

Scholz ise konuşmasında “Bizim İsraille dayanışmamız hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. İsrail’in varoluş hakkı kırmızı çizgimizdir. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” dedi.

Gazze’deki sivil ölümlerine de değinen Scholz “Her hayat eşit önemdedir. Filistin halkının acılarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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