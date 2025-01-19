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Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

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Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması TSİ 12:15'da resmen uygulamaya girdi. Saat 17:00 itibariyle de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı Hamas tarafından serbest bırakıldı. Tel Aviv yönetimi ise buna karşılık 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir takası süreci başladı.

3 REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Anlaşma uyarınca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail vatandaşları Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher, Hamas tarafından serbest bırakıldı. İsrail basını, "Kızılhaç rehineleri aldı. Kızılhaç ekibi 3 rehineyi Netzarim Koridoru'na götürüyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

İSRAİL 90 FİLİSTİNLİ TUTUKLUYU SERBEST BIRAKACAK

İsrail medyası, Filistinli 90 tutuklunun, ateşkes anlaşmasına göre ilerleyen saatlerde serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığını duyurdu. Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Bugün 90 Filistinli esir, kaçırılan İsrailliler ulaştıktan sonra serbest bırakılacak." ifadesi kullanıldı.

NE OLDU?

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise, "İşgalcilerin, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak kadın ve çocuk 90 tutuklunun isminin yer aldığı bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" denildi.

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor. Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor. Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak. İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması planlanıyor. Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama için müzakereler başlayacak. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesini doğuruyor.

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJokerAllame:

İsrail'i kizdirmayin kendi iyiliginiz için. Yoksa verir kamciyi:)

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kadınları esir almak nedir OE HAMAS !

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Haber YorumlarıErol Balık:

dik duruşunuza 1.5 yıldır ağır bombardiman yağmuruna rağmen 50 bin küsur şehit vermene rağmen teslim olmamana direnmene saygı ve sevgiyle eğiliyorum hepinizi teker teker selamlıyorum sevgili Gazze ve kahraman gazze mücahitleri

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Hamas esirlerin hepsini verme siyonistler sözünde durmaz çünkü onlar OE

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Haber YorumlarıVEFA:

Kadını, çocuğu esir alan, amacına ulaşmak için her yolu mübah sayan Hamas'ın hiçbir değer yargısı ve evrensel ilkesi yoktur. Hiçbir şeyine güven de olmaz!..

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Haber YorumlarıErol Balık:

dünyanın en iyi ajanı mossad derler bence di daha düşünülsün

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

3 İsrail esirine 90 Filistinli !!! Bire karşılık otuz !!! İsrail'in kendi insanlarına verdiği değeri görüyor musunuz ?

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